마크롱 대통령과의 대화 공개

[헤럴드경제=김지헌 기자] “(블라디미르 푸틴 러시아 대통령은) 나를 위해 (종전) 협상을 하려는 것 같다.”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 이같이 말하는 장면히 TV 중계방송에 잡힌 것으로 나타났다. 이 발언의 파장은 어떻게 될까?

트럼프 대통령은 이날 백악관 이스트룸에서 마이크가 켜진 줄 모른 채 옆에 서 있던 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 낮은 목소리로 이같이 말했다.

그러면서 “알겠어요? 말도 안 되는 소리 같죠”라고 덧붙였다.

당시 트럼프 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 마치고 유럽 정상들과의 다자회담을 위해 이스트룸으로 자리를 옮긴 뒤 정상들이 도착하길 기다리던 중이었다.

이 발언은 당시 트럼프 대통령이 차고 있던 마이크를 통해 방송 중계화면에 그대로 송출됐다.

발언이 사실인지는 알 수 없으나, 적어도 트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령 본인을 위해 종전 협상을 추진하는 것으로 생각한다는 사실이 ‘핫 마이크’(마이크로 공개되는 비공개 발언) 사건으로 뜻하지 않게 공개된 셈이다.

트럼프 대통령은 작년 대선후보 시절부터 취임 즉시 우크라이나 전쟁을 끝낼 수 있다고 공언해왔으나 취임 7개월이 다 되도록 뜻을 이루지 못했다.

트럼프 대통령은 앞서 지난 15일 알래스카주 앵커리지에서 열린 정상회담에서 푸틴 대통령과 약 3시간 동안 정상회담을 했으나 여기서도 즉각 종전에 이르는 합의에는 도달하지 못했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 주요국 정상들과 연쇄 회담을 한 뒤, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 사이의 정상회담을 추진하고 있다는 사실을 공개했다.