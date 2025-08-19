[헤럴드경제=민성기 기자] 프로야구 한화 이글스가 홈구장인 대전 한화생명볼파크의 장애인석을 특별석으로 전환 판매해 온 논란과 관련해 구단 대표이사 명의의 사과문을 발표했다.

한화는 19일 “진심으로 사과드립니다”로 시작하는 사과문을 통해 “이번 장애인석 특화석 변경 운영과 관련해 장애인 여러분을 세심하게 배려하지 못한 데 대해 책임을 통감하며 불편을 겪으신 장애인 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

대전 장애인 단체들은 최근 “한화생명 볼파크 2층 장애인석 90석이 착석이 불가능한 상태였고, 이동형 일반석이 일부 통로를 막아 휠체어 접근이 차단됐다”며 “구단은 이를 특별석으로 판매해 경기당 500만원, 총 2억원이 넘는 부당 이익을 취했다”고 비판했다.

한화는 “이번 일을 계기로 대전 한화생명 볼파크를 장애인과 장애인 가족, 사회적 돌봄이 필요한 모든 분의 관람 친화적인 구장으로 탈바꿈시킬 계획”이라며 “19, 20일 복수의 장애인 단체와 함께 시설 개선을 위한 협의를 하기로 했다”고 설명했다.

또 이 자리를 통해 다시 한번 장애인들에게 구단 잘못에 용서를 구하고, 진심 어린 사과를 전할 예정이다.

한화는 “이 협의에서 장애인 팬 여러분들의 실질적인 요구안을 도출해 동선과 예매 환경, 가격, 시설 등을 위한 전반적인 개선 작업을 실시할 것”이라며 “모든 비용 투자와 노력은 구단이 주도할 것이며 이번 일로 발생한 매출 이상으로 투자하겠다”고 약속했다.

구단은 이어 “대전시와도 적극적으로 협업해 장애인 관람에 불편이 없는 최고의 장애인 관람 친화 구장으로 거듭나겠다”며 “마음의 상처를 입으신 장애인 여러분들과 한화 이글스에 실망하신 모든 팬 여러분께 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.

앞서 한화는 지난 4월부터 신구장인 한화생명볼파크의 1층과 2층 장애인석(100여석)을 가리고 특별석과 연인석으로 전환 판매한 사실이 드러났다.

이 과정에서 장애인 관람료와 프리미엄석(50000원) 가격 차액으로 2억5000여만원의 부당 이익을 얻은 것으로 추산됐다.

이에 대전시는 지난 4월 현지 점검에서 불법 사실을 적발하고 1·2차 시정명령을 내렸으나 한화는 이를 불응한 것으로 알려졌다.

해당 사실이 알려지자, 정치권과 장애인 단체, 야구팬 모임 등 각계에서 구단의 공식 사과를 촉구하는 등 거센 비판이 일었다.