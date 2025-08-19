27세 나딘 아유브 “가자지구 위해 목소리 낼것”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 국제 미인대회인 ‘미스 유니버스’에 사상 처음으로 팔레스타인을 대표하는 여성이 출전한다고 미국 CNN방송이 18일(현지시간) 보도했다.

대회를 주최하는 미스 유니버스 기구(MUO)는 전날 팔레스타인 여성인 나딘 아유브(27)가 오는 11월 태국 방콕에서 열리는 미스 유니버스 2025 대회에 출전한다고 밝혔다.

지난 2022년 미스 팔레스타인으로 뽑힌 아유브는 올해 결선 대회에서 130여개국 출신 참가자들과 경쟁하게 된다.

아유브는 자신의 인스타그램에 최근 글을 올려 대회 참가 소감으로 팔레스타인 사람들을 위해 목소리를 내고 싶다고 말했다.

그는 “처음으로 팔레스타인을 대표해 미스 유니버스에 참가하게 돼 영광”이라면서 “팔레스타인, 특히 가자지구가 가슴 아픈 일을 견디고 있는 가운데 나는 침묵을 거부한 사람들과 전 세계가 주목해야 할 모든 팔레스타인 여성과 어린이를 대표한다”고 강조했다.

이어 “우리는 고통을 넘어 회복력과 희망, 우리를 통해 살아있는 조국의 심장 박동”이라고 덧붙였다.