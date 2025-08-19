[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드가 전개하는 육아 플랫폼 키디키디(kidikidi)가 뉴발란스키즈의 가을 단독 상품을 19일 공개했다.

가을 프레젠테이션(PT) 기획전에선 베이직 로고 긴팔티, 로고 포인트 스웻셋업 등 ‘온리키디’ 단독 상품 외에도 다채로운 가을 상품을 만날 수 있다.

‘베이직 로고 긴팔티(사진)’는 미니멀한 디자인에 세련된 뉴발란스 로고가 포인트로 들어간다. 토들러 사이즈부터 키즈 사이즈까지 다양하다. 4세 유아를 위한 100 사이즈도 출시했다.

‘로고 포인트 스웻셋업’은 뉴발란스키즈만의 스포티한 감성을 느낄 수 있는 아이템이다. 신축성 있는 소재가 적용돼 활동성이 좋다. 다채로운 색과 100에서 160까지 폭넓은 사이즈로 제공한다.

이랜드 키디키디 관계자는 “뉴발란스키즈와 협업을 통해 토들러부터 키즈까지 입기 좋은 가을 아이템을 단독으로 준비했다”며 “키디온리 상품을 통해 편안하고 스타일리시한 키즈 스타일링을 완성할 수 있을 것”이라고 말했다.