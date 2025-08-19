LG전자 자회사, 알폰소에 지분 투자 알폰소, 하반기 美 IPO 진행 “LG전자 매출에 기여”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자 손자회사인 알폰소가 글로벌 커넥티드 TV(CTV) 광고 사업 브랜드 ‘LG애드솔루션’의 기술과 향후 비전을 공개했다. 알폰소는 올해 하반기 미국 증시 기업공개(IPO)에도 도전한다.

알폰소는 19일 서울 콘래드 호텔에서 기자간담회를 열어 “TV 제조 중심의 기존 홈엔터테인먼트 사업을 콘텐츠, 광고, 쇼핑, 인공지능을 통합한 미디어 엔터테인먼트 솔루션(MS) 사업으로 진화시킬 것”이라며 비전을 밝혔다.

아시시 초디아 알폰소 창립자는 “스마트TV의 하드웨어 매출보다 TV 속에 탑재된 소프트웨어 관련 매출 성장이 두드러지는 추세”라며 “하드웨어를 통한 프리미엄은 사라지고 광고 솔루션을 통한 부가 가치 창출이 더욱 중요해지고 있다”고 말했다.

2012년 설립된 알폰소는 알폰소는 지난 2013년 설립된 광고·콘텐츠 데이터 분석 전문업체로 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에 본사를 두고 있다. LG전자의 자회사인 제니스가 2020년 알폰소에 투자(지분 65.7%)하면서 LG그룹의 핵심 파트너로 편입됐고, 이후 ‘LG애드솔루션’이라는 브랜드를 만들었다.

특히 LG 스마트 TV에 내장된 자동 콘텐츠 인식(ACR) 기술로 시청자의 실제 콘텐츠 소비 패턴을 실시간으로 수집·분석해 광고 타겟 설정부터 도달률 조정, 캠페인 효과 측정까지 광고 집행의 전 과정을 하나의 시스템으로 통합 관리할 수 있도록 지원하고 있다.

LG전자는 장기 전략의 일환으로 2030년까지 플랫폼 기반 서비스 수익을 현재보다 5배 이상 확대하고, 플랫폼 운영이 전체 영업이익의 20% 이상을 차지하도록 성장시키겠다는 방침도 발표하기도 했다. 조주완 LG전자 CEO도 올해 초 기자간담회에서 “웹OS(webOS) 기반 광고·콘텐츠 사업의 2024년 매출이 1조원을 초과했다”고 밝힌 바 있다.

한편, 알폰소는 올해 하반기 나스닥 상장을 목표로 현재 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 관련 증권신고서를 제출한 상태다. 아시시 초디아 알폰소 창립자는 “앞서 LG전자와 회사가 성장하면 창립자의 요구에 따라 미국 증시에 상장하겠다는 합의를 한 바 있다”며 “증시가 미국에 상장된 이후에도 지분을 판매할 계획은 없다”고 덧붙였다.