취약계층 위한 한가위 선물 꾸러미 제작 및 환경정화 플로깅 활동 등에 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 가족이 함께 의미 있는 봉사활동을 경험할 수 있도록 ‘2025 가치가치 가족봉사단’을 모집한다.

‘가치가치’는 ‘가족이 같이 나누는 가치’란 뜻을 담고 있으며 세대 간 소통과 유대를 높이고 봉사의 즐거움을 누리자는 취지로 이름 붙여졌다.

지역 내 거주하는 가족을 대상으로 하며 희망자는 서대문구청 홈페이지 공지사항을 통해 이달 22일 오후 6시까지 신청할 수 있다.

선착순 50가정(150명 내외)이 참여 가능하며 이들은 봉사활동 실적을 인정받는다.

봉사단은 발대식 및 천연 모기 기피제 만들기(8/30), 취약계층을 위한 한가위 선물 꾸러미 제작(9/13), 환경정화를 위해 걷거나 가볍게 뛰면서 쓰레기를 줍는 플로깅 활동(9/27) 등에 참여할 예정이다.

이성헌 서대문구청장은 “가족이 함께 봉사하며 협동심과 지역공동체 정신을 높일 수 있는 이번 활동에 많은 관심과 참여를 부탁드리며 가족 단위 자원봉사 문화 확산에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.