롱티보 우승 김세현 키운 피아니스트 9월 벨기에 국립오케스트라 협연 “후학 양성 보람…본령은 연주자 베토벤 ‘황제’로 희망·위로 줄 것”

2021년 부소니 콩쿠르 2위 김도현(31), 2023년 윤이상 국제 음악 콩쿠르 1위 김송현(23), 2025년 롱티보 국제 콩쿠르 1위 김세현(18)….

자유로운 감정 표현, 틀에 박히지 않은 해석, 확고한 개성까지. 세 사람은 묘하게 닮았다. 이들의 교집합은 스승. 일찌감치 ‘장군의 딸’이라 불리던 피아니스트 백혜선(60)의 제자들이다. 미국 뉴잉글랜드음악원(NEC)에서 학생을 지도하고 있는 그는 차세대 피아니스트를 배출한 스승으로 명성이 높다.

백혜선은 지난 18일 오후 서울 종로구 종로아트홀에서 다음달 24일 벨기에 국립오케스트라(NOB)과 협연을 앞두고 기자들과 만나 “요즘 아이들은 자기가 자신의 롤모델”이라며 “각자 가는 방향은 다르지만 꽤 많은 숫자의 아이들이 빠르게 급성장하고 있다”고 말했다. 백혜선은 명실상부한 ‘국가대표 피아니스트’다. 그는 1991년 벨기에 퀸 엘리자베스 콩쿠르 4위, 1994년 러시아 차이콥스키 콩쿠르 공동 3위에 오른 음악계의 원조 ‘콩쿠르 선배’다. 벨기에 퀸 엘리자베스콩쿠르의 경우 백혜선의 입상이 2016년 한지호(4위)와 함께 최고 입상 기록으로 남아있다. 지금도 이 대회에서 피아노 부문의 경우 1위를 배출하지 못했다.

NEC에서 피아니스트 러셀 셔먼과 변화경을 사사하며 학·석사와 최고연주자 과정을 마친 백혜선은 일찌감치 후학 양성의 길을 걸었다. 20대에 서울대 음악대학에 최연소 교수로 임용돼 학생들을 가르쳤고, 이후 클리블랜드음악원(CIM)을 거쳐 현재 NEC 피아노학과 공동 학과장으로 재임 중이다. 현재 이곳에는 러셀 셔먼을 사사한 손민수와 동양인 최초 쇼팽 콩쿠르 우승자 당 타이손이 이곳에서 학생들을 가르치고, 피아니스트 임윤찬·김세현·김송현 등이 재학 중이다. 덕분에 요즘 이 학교도 유명해졌다.

백혜선은 “셔먼 선생님은 손민수, 임윤찬을 잇는 분으로 내겐 늘 어마어마한 목표이자 등대 같다”며 “셔먼, 변화경 선생님이 쌓아온 헌신과 열정이 지금의 꽃을 피우고 있다”고 했다. 이어 “스승들의 교육관을 이으며 그것을 지켜나가는 것이 자신의 역할”이라고 덧붙였다.

일찍부터 후학 양성을 시작한 그는 “스승은 두 종류가 있다”고 말한다. 학생이 아는 것을 가르쳐주는 선생과 학생이 모르는 것을 가르쳐주는 선생이다. 자신이 몰랐던 최대치의 능력을 뿜어낼 수 있는 잠재력을 끄집어내기 위해 그는 무수히 많은 차세대 피아니스트와 ‘맞춤형 교육’으로 만난다.

그는 “학생이 나이가 어릴수록 어느 정도 규격을 가져가야 한다. 부모의 양육 방식, 가정문화 등을 파악해 가르친다”며 “청년 학생들에겐 음악이 인생의 전부가 아니고, 음악만 해서 되는 세상이 아니다”고 일러준다. ‘많은 것을 알수록 음악으로 표현할 수 있는 것도 많아진다’는 그의 소신 때문이다.

“학생들을 가르치는 것은 피겨 스케이팅과 같아요. 우선 문법, 즉 음악에 맞는 테크닉을 배우고, 모든 것을 안 뒤엔 자유로워야 하죠. 이후엔 자신만이 생각한 것이 나올 수 있어야 해요. 작곡가에게 맞은 음악 혹은 악보에 적힌 대로 맹목적으로만 하는 것이 좋은 음악이 아니에요.”

백혜선은 요즘 한국의 젊은 세대 피아니스트들에 대해 ‘클래식계의 아이돌’이라고 평했다. 그는 김세현을 언급하며 “요즘 세대는 자신만의 생각을 확고히 가지고 있다”며 “그래도 선생이 지적하면 창피해 하면서도 다음 수업엔 그 부분을 확 바꿔 와 놀라곤 한다”고 했다.

무수히 많은 피아니스트가 등장하지만, 청중의 선호도는 세대에 따라 다르다. 그는 “임윤찬의 탄생은 아무도 기대하지 않았다”며 “어떤 피아니스트가 사람들의 주의를 더 끌 수 있느냐는 그들의 몫”이라고 했다.

뛰어난 제자들을 마주하는 것은 놀라운 기쁨이나 동료 연주자로선 복잡다단한 감정을 느끼기도 한다. 그는 “임윤찬이나 김도현 같은 연주자를 보면 마치 외계인을 통해 이상한 차원의 세계와 접촉하고 있는 것 같다”며 “우리 세대의 등장으로 스승과 선배 연주자들의 연주 기회가 줄었듯 젊은 세대의 등장으로 우리 세대의 연주 기회도 줄 수 있다. 그것이 음악계의 세대교체이자 연주자의 운명”이라고 했다.

콩쿠르 이후 34년 만에 다시 만난 NOB와 협연에서 그는 베토벤의 ‘피아노 협주곡 5번’을 연주한다. 무려 7년여 만에 연주하는 곡이다.

그는 “누가 붙였는지 알지 못하지만 ‘황제’라는 이름으로도 불리는 이 곡은 베토벤이 유일하게 연주하지 못한 곡”이라며 “1악장의 웅장함과 2악장의 아름다움, 3악장의 경쾌함이 주는 희망과 위로를 가슴으로 느낄 수 있도록 연주하겠다”고 했다. 이어 “연주는 내게 숨을 쉬는 것과 같다”며 “피아노와 함께 있어야 본연의 내 모습으로 돌아오게 된다”고 덧붙였다. 고승희 기자