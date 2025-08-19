총인 처리 강화 운영 사업 참여…41개소, 1억4100만원 지원받아

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 낙동강 수계 하·폐수처리시설의 총인(T-P) 처리를 강화해 여름철 녹조 발생 저감에 나선다.

​경남도는 19일 환경부가 추진하는 ‘2025년도 녹조우심지역 총인처리 강화 운영사업’에 참여한다고 밝혔다. 이번 사업을 통해 경남도는 낙동강 수계 공공 하·폐수처리시설 41개소의 총인 배출 기준을 더욱 엄격하게 운영할 계획이다. 이를 위해 총인 약품 구입비 등 운영비로 국비 1억4100여만원을 지원받는다.

​총인 처리 강화 사업은 4대강 수계의 공공처리시설을 대상으로 총인 배출량을 줄여 녹조 발생을 막는 데 중점을 두고 있다. 올해는 경남을 포함한 8개 광역지자체, 총 123개 시설이 참여한다. 경남은 41개 시설이 참여해 경북(42개소)에 이어 두 번째로 큰 규모다.

​참여 대상은 낙동강 수계의 조류경보제 및 조류관찰 지점에 있는 대규모 공공 하·폐수처리시설(일일 처리 용량 700t 이상)이다. 경남도는 시설별로 ▷최근 3년 대비 총인 저감량 2kg 이상(21개소) ▷총인 배출 농도 저감률 20% 이상(9개소) ▷방류수 수질 기준 대비 10% 미만(11개소) 달성을 목표로 설정했다.

​지난해에는 도내 29개 시설이 참여해 2015년 대비 총인 배출량을 약 7%(0.32t) 줄였다. 당시 운영비로 1억7000만원을 지원받았다.

​구승효 경남도 수질관리과장은 “올해는 낙동강 수계의 모든 공공 하·폐수처리시설이 참여해 총인 감소 효과를 극대화할 것”이라며 “저감 목표 달성을 통해 녹조 발생 저감에 최선을 다하겠다”고 말했다.