뷰티·F&B ‘사업 다각화’ 불황·트렌드 변화에 정체 고가 대신 저가 부문 공략

명품 업계의 성장세가 둔화하면서 글로벌 브랜드가 사업 다각화에 나서고 있다. 패션이라는 고유의 영역을 벗어나 새로운 영역에 도전장을 내는 사례가 잇따르고 있다.

19일 업계에 따르면 프랑스 명품 브랜드 루이 비통은 F&B(식음료) 사업을 추진하고 있다. 세계 유망 요리사를 발굴하고 지원하는 ‘루이 비통 컬리너리 커뮤니티’를 통해서다. 파리와 뉴욕, 도쿄, 밀라노, 방콕 등에서 지역 고유의 풍미에 루이 비통의 감성을 더한 메뉴를 선보이고 있다. 국내에서는 오는 9월 1일 서울 청담동 루이 비통 메종 서울 4층에 레스토랑 ‘르 카페 루이 비통’을 열 예정이다.

루이 비통은 화장품 사업에도 뛰어들었다. 이달 25일 브랜드 최초의 뷰티 라인 ‘라 보떼 루이 비통’을 선보인다. 세계적인 메이크업 아티스트 팻 맥그라스와 함께 협업한 상품도 출시한다. 55가지 립스틱, 10가지 립밤, 8가지 아이 팔레트를 선보인다. 제품은 전 세계 115개 매장에서 판매한다.

이탈리아 명품 브랜드 프라다 역시 보폭을 넓히고 있다. 포문은 뷰티 사업이 연다. 국내에는 지난해 8월 프라다뷰티를 론칭했다. 올해에는 서울 성수동에 국내 첫 부티크 매장을 열었다. 오는 22일에는 전 세계 최초로 한국에서 핸드크림을 공개할 예정이다.

이탈리아 명품 브랜드 구찌는 서울 이태원 구찌 가옥 6층에 ‘구찌 오스테리아 서울’ 레스토랑을 운영하고 있다. ‘구찌 오스테리아 다 마시모 보투라’는 전 세계에서 네 번째로 선보이는 공간이다. 국내에는 2022년 상륙했다. 지난 2018년 1월 피렌체 구찌 가든 1호점을 시작으로, 로스앤젤레스 베버리힐스 2호점, 도쿄 긴자에 3호점을 차례로 열었다.

명품의 변신은 장기적인 전략을 통한 결과물이다. 불황에도 굳건했던 초고급 브랜드 소비가 최근 주춤해졌기 때문이다. 소비 트렌드 변화에 가격 인상, 중고명품 소비 증가 등도 영향을 미쳤다. 포트폴리오를 다각화하는 가운데 국내에서는 ‘최초 론칭’, ‘최초 공개’ 등 희소성 마케팅을 강조하고 있다.

실제 루이 비통을 전개하는 LVMH(루이비통모에헤네시)그룹의 지난해 매출은 전년 대비 1.7% 감소했다. 주력 사업인 패션·가죽제품과 시계·주얼리 카테고리는 각각 2.6%, 3% 감소했다. 반면 향수와 뷰티가 포함된 특수 리테일 부문 매출은 전년 대비 각각 1.8%, 2.1% 증가했다.

구찌 역시 실적 부진이 이어지고 있다. 케어링그룹은 지난해 구찌 매출이 전년 대비 23% 감소한 77억 유로라고 발표했다. 프라다그룹은 지난해 국내에서 매출이 17.4% 증가했으나, 54억원의 영업손실을 기록하며 적자 전환했다.

이영애 인천대 소비자학과 교수는 “지금까지 불황 때는 명품이 수혜를 입었지만, 고객의 소비 여력이 줄면서 상황이 달라졌다”며 “명품이 가진 힘을 유지하면서 가격대가 낮은 패션 외 부문으로 보완하는 전략이 두드러진다”고 분석했다. 전새날 기자