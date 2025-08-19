강남·용산·기흥·대전점에 ‘공방존’ 수제가구·공예품 등 100여종 전시 “연내 입점공방 35곳까지 늘릴 것” ‘정부 상생협력 모범사례’ 평가도

토탈 인테리어기업 현대리바트는 리바트 토탈 강남을 비롯, 리바트 용산아이파크몰점, 리바트 기흥점, 리바트 토탈 대전점 등 4개 매장에 ‘리바트 공방’ 제품을 전시하는 ‘공방 존’을 마련했다고 19일 밝혔다.

현대리바트는 이 공간에 리바트 공방에 입점한 수제 가구·공예품 공방 20여 곳의 대표 제품 100여 개를 선보인다. 옷장 등 부피가 큰 가구를 제외한 접시·보석함·그릇·도자기 등 공예품과 소형 가구가 전시되며, 제품별 온라인 구매 페이지로 연결되는 QR코드를 함께 비치해 고객이 제품 확인 후 즉시 구매할 수 있도록 했다.

리바트 공방은 현대리바트 공식 온라인몰인 ‘리바트몰’을 통해 수제 가구·공예품 공방을 소개하는 전문관이다. 현대리바트가 전국 300여 공방 중 품질, 디자인 독창성, 체험 수업 과정 등을 면밀히 살펴 최종 23곳(마이스터랩 제외)의 공방이 입점돼 있다. 국내 가구업체 중 수제 가구 공방 전문관을 선보인 곳은 현대리바트가 유일하다.

현대리바트 관계자는 “리바트 공방을 1년간 운영한 결과 입점 공방들의 사업이 안정화됐는데, 최근에는 희소성을 중시하는 20~30대를 중심으로 리바트 공방의 마니아층이 형성되고 있을 만큼 고객 반응도 좋아 오프라인 매장에도 별도의 공간을 마련하게 됐다”고 말했다.

이어 “전문관 오픈 당시 10곳 정도였던 입점 공방은 최근 23곳까지 늘어났고 인기 공방의 경우 올 들어 매출이 매달 30%씩 신장하고 있다”며 “현대리바트 입장에서도 소형 가구나 수공예품으로까지 제품 카테고리를 확장하게 돼 상품 경쟁력이 한층 제고될 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.

현대리바트는 온·오프라인 판매 경험이 거의 없는 소규모 공방을 리바트몰에 입점시켜 제품을 리바트몰에서 바로 구매할 수 있게 하고, 지난 4월부터는 판매수수료를 없애 수익 전액이 공방에 돌아가도록 했다.

현대리바트의 소규모 공방 지원 노력은 정부 내 대기업과 소상공인의 상생협력 모범사례로 평가받기도 했다. 최근에는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2025년 소상공인 협업 활성화 사업’에서 소상공인 협업체로 선정, 소상공인과 본격적인 시너지 창출을 위한 사업 지원금까지 받았다.

현대리바트는 앞으로도 리바트 공방 지원을 확대할 계획이다. 리바트 공방 내 입점 공방 수를 연내 35곳까지 늘리고, 서울시 산하 서울문화재단과 협업해 청년 예술가의 창작 공방도 추가로 입점시킬 예정이다.

