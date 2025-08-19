특별 프로그램 출연…20일 녹화본 공개 음악 프로듀서 알티·평론가 김영대 출연

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 세계적인 인기를 끄는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 감독과 OST를 부른 가수를 만나 K-팝의 미래를 논의한다.

대통령실은 이 대통령이 아리랑 국제방송 특별 프로그램 ‘K-Pop : The Next Chapter’에 출연해 세계적 열풍을 일으키고 있는 K-팝의 현재와 앞으로의 비전에 관해 이야기를 나눈다고 19일 밝혔다.

해당 방송은 20일 오후 5시에 공개된다.

이번 프로그램에는 케이팝을 소재로 한 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 감독인 메기 강, 걸그룹 TWICE(트와이스)의 멤버 지효와 정연, 다수의 음악 프로젝트에 참여해 온 프로듀서 R.Tee(알티), 음악 산업의 흐름과 현상을 분석해 온 평론가 김영대가 출연하며, 진행은 방송인 장성규가 맡는다.

이번 프로그램은 산업계의 다양한 관계자와 함께 케이팝이 쌓아온 세계적 위상과 글로벌 콘텐츠가 보여준 확장성과 새로운 가능성을 조망하고, 이를 토대로 케이팝이 다음 단계로 나아가기 위한 비전과 아이디어를 나누기 위한 자리로 마련됐다는 것이 대통령실의 설명이다.

대통령실 관계자는 “우리나라가 소프트파워 빅5의 문화강국으로 거듭나기 위해서는 케이팝을 비롯한 문화산업의 지속적 성장과 혁신이 필요한 만큼, 이번 프로그램을 통해 전해진 현장의 목소리와 통찰을 앞으로의 정책 방향 설정에 활용해 나갈 계획”이라고 전했다.