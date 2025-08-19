응원 영상 게시물 공유 시 추첨 경품 제공

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 오는 9월5일 개막하는 ‘광주 2025 현대세계양궁선수권대회’를 앞두고 국민적 관심과 참여 열기를 높이기 위한 이벤트를 개최한다.

이번 이벤트는 남녀노소 누구나 손쉽게 참여할 수 있도록 대회 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 진행하며, 대회 개막 전 국민 참여를 통한 ‘대회 붐업’을 위해 마련했다.

먼저 대회 공식 누리집에서는 8월20일부터 9월4일까지 ‘디데이(D-day) 응원 댓글 릴레이 이벤트’가 열린다.

대회 개막일까지 남은 일수를 활용한 응원 댓글을 작성해 참여할 수 있으며, 이벤트 종료 후 에어팟, 아웃백 상품권, 커피쿠폰을 추첨해 증정한다.

대회 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통한 이벤트도 8월 20일부터 27일까지 진행된다. 대회 사회관계망서비스(SNS)을 팔로우한 뒤 양궁 국가대표 선수 응원 영상 게시물을 공유하거나 ‘인스타그램 스토리’에 올린 후 갈무리(캡처)해 응모하면 추첨을 통해 치킨, 커피쿠폰을 증정한다.

현실공간(오프라인) 홍보도 이어간다. 지난 8월1일 기아챔피언스필드 홍보에 이어 오는 8월20일 광주FC 경기가 열리는 광주월드컵경기장 밖에서 관람객을 대상으로 대회 마스코트 ‘에피(E-Pea)’ 인형탈 홍보를 진행한다.

전은옥 문화체육실장은 “이번 이벤트를 통해 대회에 대한 국민적 관심과 열기를 더욱 고조시킬 수 있을 것으로 기대한다”며 “광주를 찾는 방문객들에게 스포츠와 문화가 어우러진 특별한 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.