-19일부터 모태솔로 모집

[헤럴드경제=서병기선임기자]모태솔로들의 보법 다른 연애 도전기가 다시 시작된다.

넷플릭스(Netflix) 예능 <모태솔로지만 연애는 하고 싶어>가 뜨거운 반응에 힘입어 시즌2 제작을 확정하고 출연자 모집을 시작했다.

연애가 서툰 모태솔로들의 인생 첫 연애를 돕는 메이크오버 연애 리얼리티 예능 <모태솔로지만 연애는 하고 싶어> 가 연애 리얼리티의 새 장을 열었다는 호평과 함께 인기리에 종영했다. 서툴지만 솔직하고, 예측 불가라 더 설렜던 경험치 제로 모태솔로들의 첫 연애는 보법부터 달랐다.

우당탕탕 시트콤으로 시작했지만 자신만의 속도와 방식으로 인생 첫 로맨스를 완성해 나가는 모태솔로들의 변화는 누구나 한번쯤 경험해 봤을 ‘처음’을 상기 시키며 시청자들의 열띤 응원을 불러일으켰다.

기존 시즌에 이어 시즌2 연출을 맡은 김노은PD는 “많은 분들이 출연자들의 서툰 모습에 공감과 응원을 보내주셔서 시즌2를 진행하게 됐다”라면서 “자신을 바꿔보고 싶은 마음이 있고, 첫 연애에 용기있게 도전해보고 싶은 20-30대 모태솔로분들의 지원을 기다린다”라고 밝혀 시즌2에 대한 기대감을 높였다.

모태솔로 출연자 모집은 바로 19일 시작됐다. 썸메이커스 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 시즌2 지원자 모집에 직접 발벗고 나서 이목을 끈다. 먼저 “많이 좋아했다 모솔연애”라는 카더가든의 재치있는 리액션이 시선을 집중시킨다. 이어 서인국, 강한나, 이은지가 시즌2 확정 소식을 전하며 “메이크오버로 변하고 싶은 분들, 이번에 꼭 모솔 탈출 하고 싶은 분들 썸메이커들이 싹 다 도와드릴게요”라고 전폭적인 메이크오버 지원을 예고한다.

마지막으로 “나의 첫 연애에 퐁당 빠지고 싶은 모태솔로들 바로 지금 지원해주세요”라는 한 마디는 새롭게 시작될 모태솔로들의 첫 연애 도전기에 대한 궁금증을 증폭시킨다.

<모태솔로지만 연애는 하고 싶어> 시즌2에는 연애를 해본 적 없는 20-30대 모태솔로라면 누구나 지원 가능하다. 자세한 내용은 넷플릭스 코리아 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

한편, <모태솔로지만 연애는 하고 싶어> 는 공개 직후 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 랭크를 시작으로 매 회 각종 온라인 게시판을 뜨겁게 달구며 화제성을 휩쓴 것은 물론, 종영 후에도 리뷰 리액션 콘텐츠가 쏟아지며 인기를 실감케 했다.

특히 모태솔로들의 진정성과 ‘썸메이커스’ 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든의 공감 리액션은 재미를 배가했다. 여기에 모태솔로들의 겉모습은 물론 내면의 변화까지 만든 ‘메이크오버’는 다른 연애 리얼리티에서 경험할 수 없는 색다른 도파민을 선사했다.