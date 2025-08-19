[헤럴드경제=민성기 기자] 지난해 10대 청소년들이 던진 돌에 맞아 실명 위기에 처했던 경기도 안양 삼성천의 오리 한 마리가 끝내 사체로 발견됐다.

유튜버 ‘오리 엄마’ A씨는 18일 유튜브 자신의 채널을 통해 지난 16일 새벽 5시께 오리 밥을 챙겨주기 위해 삼성천을 찾았다가 다리 밑에서 죽어있는 오리 ‘이순이’를 발견했다고 전했다.

그는 “불러도 대답이 없어 가까이 가보니 목 뒷부분에 둔기로 맞은 듯한 상처와 함께 싸늘하게 죽어 있었다”고 말했다.

오리 엄마’ A씨는 “기가 막혔고 하염없이 눈물이 났다”며 “일단 경찰에 신고했고 조사가 들어갈 예정”이라고 말했다.

앞서 지난해 4월 삼성천에서는 오리 가족 가운데 한 마리가 10대 남학생들이 던진 돌에 맞아 죽었으며 이번에 발견된 이순이 역시 당시 사건으로 한쪽 눈을 실명한 상태였다. 가해 학생 6명은 형사책임 연령 미만인 촉법소년으로 밝혀져 논란이 일기도 했다.

A씨는 “새벽 3시경 중고등학교 학생들이 냇가에서 떠드는 소리를 듣고 몰려 있는 것을 봤다는 제보가 있다”며 “의심은 되지만 수사 결과를 기다리겠다”고 했다.

현행 동물보호법에 따르면 도구 등 물리적 방법으로 동물에게 상해를 입힐 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 또한 정당한 사유 없이 동물을 죽음에 이르게 하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금형이 내려질 수 있다.