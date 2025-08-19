윤리적·이념적 계기 아닌 자기 이익추구 지역 분쟁에 강제 개입해 휴전 압력 “역사적 유산, 뿌리 깊은 원한 해소 못해” “지정학적 갈등, 단순한 학교 싸움 만들어”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나의 중재 외교를 강압적으로 진두 지휘하는 것은 노벨평화상 수상에 집착하기 때문이라고 중국 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 19일 분석했다.

신문은 하지만 이러한 트럼프 대통령의 강압적 중재 외교는 결국 장기적으로 갈등과 대립의 씨앗이 될 것이라고 예측했다.

SCMP는 트럼프 대통령이 지난 16일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 18일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 주요국 정상들과 연쇄 회담을 가진 것에 대해 중국 내 전문가들을 인용, 분석했다.

트럼프 대통령은 올해 1월 20일 재집권한 이후 세르비아-코소보, 르완다-콩고민주공화국, 이집트-에티오피아, 캄보디아-태국, 인도-파키스탄 분쟁에 중재 외교를 벌여왔다가 신문은 전했다.

그러면서 그의 이런 행보는 노벨평화상 수상을 공공연히 희망하고 있기에 나온 것이라고 덧붙였다.

이에 대해 중국 국가안전부 산하 관영 싱크탱크인 중국현대국제관계연구원(CICIR)의 장루웨이 연구원은 “트럼프 대통령의 중재 전략은 ‘권력정치 접근 방식’으로 장기적으로 잘못된 간섭”이라고 풀이했다.

권력정치는 윤리적, 이념적 계기가 아닌 자기의 이익 추구에 초점을 맞춘 정치 행위를 일컫는다.

장 연구원은 “트럼프 대통령이 미국의 우월적 지위를 이용해 지역 분쟁에 강제 개입해 소위 휴전협정을 맺도록 압력을 가하는 중재를 해왔다”면서 “그러나 이런 방식으로 협정을 맺어도 애초 분쟁 배경이 되는 역사적 유산과 뿌리 깊은 원한을 해소하지 못해 장기적으로 대립과 마찰의 씨앗을 뿌리는 셈이 된다”고 비판했다.

그는 “트럼프의 외교적 중재는 복잡한 지정학적 갈등을 단순한 ‘학교 내 싸움’ 수준으로 만듦으로써 역사적 맥락에 대한 존중은커녕 근본적인 분쟁 해결에 필요한 전략적 인내심도 전혀 보여주지 않은 채 협정 강제 성사를 위해 고관세 부과 등 압력 행사도 서슴지 않고 있다”고 덧붙였다.

스인훙 중국 인민대 교수는 “트럼프 대통령이 5월에 인도-파키스탄 휴전, 6월 이스라엘-이란 휴전을 강요했으며 이달 들어선 태국과 캄보디아 간 국경 분쟁에 개입했다”면서 “미국이라는 우월적 권력에 트럼프 대통령의 잔혹하면서도 강탈적이고 변덕스러운 스타일을 이용한 중재였다”고 평가했다.

SCMP는 그러나 트럼프 대통령의 정치·안보·경제 방면의 강압을 바탕으로 한 이런 중재에도 해당 분쟁은 여전히 ‘휴화산’이라고 짚었다.

우선 적대관계인 인도와 파키스탄은 이번 휴전에도 불구하고 언제든 분쟁이 재발할 수 있고, 휴전하지 않으면 무역 협상 중단과 고관세를 부과하겠다는 미국의 위협에 굴복한 태국과 캄보디아도 휴전했음에도 국경 마찰을 포함한 긴장 관계가 해소되지 않고 있다.

구소련 출신의 독립국으로서 오랜 앙숙 관계였던 아르메니아와 아제르바이잔도 트럼프 대통령의 중재로 지난 8일 분쟁의 평화적 해결에 관한 공동 선언에 서명했지만, 분쟁의 마침표를 찍은 것은 아니라고 지적했다.

중국 란저우대의 일대일로연구센터의 양위룽 연구원은 “트럼프 대통령이 아르메니아-아제르바이잔 분쟁에 개입함으로써 미국이 해당 분쟁에서도 필수적인 지정학적 행위자로 부상했다”고 지적했다.

SCMP는 트럼프 대통령이 관세·무역 협상을 무기로 세계 곳곳의 분쟁에 강압적인 중재 외교를 하는 것은 노벨평화상 수상을 염두에 둔 행위라고 분석했다.

이미 지난 6월 파키스탄 정부, 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천했다고 밝혔다.

2016년 미 대선에서 맞붙었던 힐러리 클린턴 전 국무장관은 “우크라이나가 영토를 러시아에 양보하지 않고 전쟁을 종결하도록 유도한다”면 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천할 것이라고 밝히기도 했다.

미 백악관의 캐롤라인 레빗 대변인은 지난달 31일 트럼프 대통령이 그동안 세계 평화에 기여한 공적으로 볼 때 “노벨 평화상을 받을 때가 지났다”고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 대통령선거 유세 때 민주당 출신의 버락 오바마 미국 대통령이 취임 9개월 만에 노벨평화상을 받은 것을 언급하면서 수상 열망을 강렬하게 표시한 바 있다.

재집권 이후인 지난 2월에도 네타냐후 이스라엘 총리 접견 때 “(자신이) 수상 자격이 있지만 그들은 절대 주지 않을 것”이라고 말했다.