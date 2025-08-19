“청소년의 건강하나 성장 함께할 것” 다음 참여자로 조용병 은행연 회장 등 지목

[헤럴드경제=김은희 기자] 이환주 KB국민은행장이 ‘청소년 도박 근절 챌린지’에 동참했다.

19일 국민은행에 따르면 이 행장은 황영기 초록우산어린이재단 회장의 지목을 받아 챌린지에 참여했다.

청소년 도박 근절 챌린지는 지난 3월 서울경찰청 주관으로 시작된 범사회 캠페인으로 청소년이 불법 도박의 위험에 노출되지 않도록 사회적 관심을 높이고 예방의 필요성을 알리는 것을 목표로 한다.

이 행장은 ‘청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다’라는 슬로건을 든 사진을 공개하며 캠페인 참여를 알렸다. 그는 “청소년 도박 문제는 개인의 문제가 아닌 우리 사회 모두가 관심을 가지고 함께 해결해야 할 중요한 과제”라며 “앞으로도 청소년이 올바른 가치관을 가지고 건강하게 성장할 수 있도록 국민은행이 함께 하겠다”고 말했다.

이 행장은 다음 참여자로 조용병 은행연합회장과 정문철 KB라이프생명 사장을 지목했다.