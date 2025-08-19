[헤럴드경제=채상우 기자] 제주도의 부속섬 우도에서 멸종위기종 대흥란 군락지가 처음 확인됐다.

제주도 세계유산본부는 제주시 우도에서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 대흥란 4500여 개체가 군락을 이루며 자생하는 것을 확인했다고 19일 밝혔다.

제주도 본섬에서만 발견되던 대흥란 자생지가 부속섬에서 확인된 것은 이번에 처음이라고 세계유산본부는 설명했다.

세계유산본부 한라산연구부는 세계지질공원 대표 명소인 우도 일대 식물상 조사를 진행하던 중 대흥란 자생지를 발견, 정밀 조사를 실시해 대규모 군락지임을 확인했다.

우도에서는 대흥란과 함께 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 삼백초, 산림청 멸종위기 취약종 덩굴모밀과 덩굴민백미꽃, 기생식물 초종용 등도 자생하는 것으로 확인됐다.

고종석 세계유산본부장은 “우도의 학술적 가치를 규명하고, 관련 기관과 협력해 대흥란 자생지에 대한 장기 조사와 종합 연구를 추진해 멸종위기식물 생태 자료를 체계적으로 구축하겠다”고 말했다.

대흥란은 난초과 보춘화속에 속하는 다년생 무엽란으로, 잎이 없어서 엽록소를 형성하지 못해 담자균류에 기생해 살아간다.

7∼8월쯤 잎이 없는 줄기 위쪽으로 2∼6개의 연한 홍색 꽃을 피운다. 열매가 맺힐 때 꽃줄기와 열매가 녹색으로 변하며, 완전히 익으면 까맣게 마른다.

전남 해남군 대흥사 인근에서 처음 발견돼 ‘대흥란’이라는 이름을 얻었다. 국내에서는 주로 제주도와 남해안 일대에 서식하는 것으로 알려져 있다.

부생식물 특성상 개화 주기가 일정하지 않아 관련 연구가 필요한 실정이다.