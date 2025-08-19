김정은, 한미UFS 첫날 신형 구축함 찾아 南 화해 손짓에 ‘핵무력 강화’로 대답 “해군, 가까운 앞날 핵사용의 일익 담당”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장이 한미 연합군사훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습에 대해 전쟁 도발 기도라고 비판하면서 압도적인 변화로 대응하겠다고 위협했다.

직전까지 여동생 김여정 노동당 부부장을 내세웠던 것과 달리 UFS 연습이 시작하자마자 직접 나섰다는 점에서 주목된다.

노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 UFS 연습이 시작된 18일 북한의 첫 번째 5000t급 신형 다목적구축함 ‘최현함’을 찾아 무장체계통합운영시험 과정과 해병들의 훈련과 생활정형을 파악했다고 19일 보도했다.

김 위원장은 이 자리에서 “오늘부터 또다시 감행되는 미국과 한국의 합동군사연습은 조선민주주의인민공화국에 가장 적대적이며 대결적이려는 의사를 숨김없이 보여주는 뚜렷한 입장 표명”이라면서 “미한의 심화되는 군사적 결탁과 군사력 시위행위들은 가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현이며 지역의 평화와 안전환경을 파괴하는 근원”이라고 비난했다.

이어 “미한의 군사연습이 언제 한번 도발적 성격과 위험성을 내포하지 않은 적이 없지만 최근에는 핵요소가 포함되는 군사적 결탁을 기도하고 있다는 특징으로부터 그 엄중성은 더욱 증대되고 있다”면서 “변천하는 정세는 우리로 하여금 주동적이며 압도적인 변화로써 대응할 것을 요구하고 있다”고 강조했다.

또 “국가방위력의 가속적인 장성을 위한 중대조치들은 분명코 계속 취해질 것”이라며 “나라의 주권안전을 수호하려는 우리의 확고한 의지와 능력은 실천행동으로써 표현될 것”이라고 단언했다.

북한 최고지도자가 나서서 한미 연합군사훈련이 남북관계와 북미관계의 최대 장애물임을 지적하고 핵무력 강화의 명분으로 활용하는 동시에 사실상 남북·북미관계 개선과 대화재개의 전제조건으로 한미연합훈련 중단을 제시한 것으로 풀이된다.

특히 김 위원장의 발언은 이재명 대통령이 지난 15일 광복절 기념사에서 북한에 손을 내민 것에 대한 대답의 성격도 띄고 있다. 이 대통령은 광복절 경축사에서 ‘남과 북은 원수가 아니다’ ‘흡수통일을 추구하지 않겠다’는 등 북한의 호응을 촉구했지만, 김 위원장은 이에 ‘핵무력 강화’를 강조하며 화해의 손을 뿌리친 것이다.

이와 함께 김 위원장은 세 번째 찾아간 최현함에 각별한 애정을 표시하며 해군력 강화 발전을 거듭 촉구했다.

김 위원장은 먼저 최현함 무장계통 부분별 시험과정과 통합운영체계 구성 실태에 대해 보고받고 만족을 표시한 뒤 8, 9월 예정된 사업을 마무리하고 10월 중 다음 단계인 성능 및 작전수행능력 평가 공정으로 넘어가야 한다고 밝혔다.

또 남포조선소에서 건조하고 있는 세 번째 최현함급 신형 다목적구축함 실태와 전망계획에 대해 보고받고 기술자·전문가들과 담화를 나누기도 했다.

김 위원장은 계속해서 “공화국 해군의 지위와 활동에서 중대하고도 사변적인 변화를 연속적으로 가져올 것”이라면서 “우리 해군은 가까운 앞날에 국가핵무력 구성과 핵사용 영역에서 일익을 굳건히 담당하는 믿음직한 역량으로 될 것”이라고 공언했다.

이와 관련 일각에선 북한이 한미 ‘핵’연합훈련을 빌미로 주권안전 수호를 명분삼아 핵잠수함과 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등을 활용한 도발에 나설 수 있다는 관측도 제기된다.