[헤럴드경제=신주희 기자] 두산에너빌리티가 6% 이상 급락했다.

19일 한국거래소에 따르면 두산에너빌리티는 이날 오전 9시 39분 기준 전일 대비 3700원(5.68%) 하락한 6만1400원에 거래되고 있다.

전일 국내 원전 수익 상당 부분이 해외로 유출될 수 있다는 소식이 전해지자 원전주 전반의 투심이 악화된 영향으로 주가가 하락했다. 다만 두산에너빌리티는 이번 웨스팅하우스 로열티 지급 계약과는 관계가 없다는 설명이다.

한국수력원자력·한국전력이 지난 1월 미국 웨스팅하우스와 체결한 합의문에 원전 수출 시 1기당 6억5000만 달러 규모의 물품·용역 구매 계약을 웨스팅하우스와 맺고 기술 사용료도 1억7500만 달러를 지급해야 하는 조항이 포함된 것으로 전해졌다.

또 소형모듈원전(SMR) 독자 개발·수출 시에도 웨스팅하우스의 기술 자립 검증을 통과해야 한다는 조건도 포함된 것으로 알려졌다. 해당 계약 기간은 50년에 달한다.

이 합의는 26조원 규모의 체코 두코바니 신규 원전 수주를 위한 최종 계약 과정에서 나왔다. 웨스팅하우스는 한수원이 체코에 공급하려는 최신 한국형 원전 APR1400이 자사의 원천 기술에 기반한 것이라며 자국 법원에 지식재산권 소송을 제기하며 제동을 걸었다. 이에 한수원은 지식재산권 분쟁을 끝내기 위한 협상을 진행했다.

두산에너빌리티 관계자는 “두산에너빌리티는 미국 웨스팅하우스에 로열티를 지급하지 않는다”라며 “한수원·한전 계약 내용 여파로 원자력 관련주가가 하락한 영향으로 풀이된다”고 말했다.