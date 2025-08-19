리 위팅 킹카그룹 대표 인터뷰 위스키 ‘카발란’, MZ 입소문 매출↑ 대만 아열대 기후로 맛·풍미 차별화

[헤럴드경제=정석준 기자] “역동적이고 빠르게 성장하는 한국 위스키 시장은 우리에게 도전이자 기회입니다.”

리 위팅(61) 킹카그룹 대표는 19일 헤럴드경제와 서면 인터뷰에서 “한국 소비자의 위스키를 보는 안목이 높아졌다”며 이같이 밝혔다. 킹카그룹은 대만 위스키 ‘카발란’의 모회사다. 국내에는 골든블루 인터내셔널이 카발란을 들여오고 있다.

카발란은 젊은 층을 중심으로 입소문을 탔다. 2022년 박찬욱 감독의 영화 ‘헤어질 결심’에 등장해 유명해졌다. 이후 BTS 멤버 RM이 유튜브 콘텐츠에서 ‘카발란 솔리스트 올로로쏘 쉐리’를 즐겨 먹는다고 소개하면서 수요가 폭발했다. 지난해 국내 카발란 출고량 증가율은 2021년 대비 1123.5%에 달했다.

리 대표는 “걸그룹 2NE1 멤버 산다라가 SNS(사회관계망서비스)에 카발란을 선물 받은 후기를 올리거나, 가수 이영지가 대만에서 공연 중 카발란을 한 모금 마신 것도 화제가 됐다”고 소개했다.

킹카그룹은 2005년 대만 최초의 싱글몰트 위스키를 개발하기 시작했다. 첫 제품 출시까지는 3년이 걸렸다. 증류소는 대만 타이베이의 남쪽에 있는 이란현에 마련했다. 리 대표는 “이란현은 풍부한 강우량과 스노우 마운틴 산맥에서 흐르는 깨끗한 지하수가 강점”이라며 “이 물은 암석층을 거치며 자연적으로 여과돼 청정도가 높고 미네랄이 풍부해 위스키의 부드러운 맛을 만든다”고 말했다.

다만 이란현의 독특한 아열대 기후는 변수였다. 여름에는 무더위가, 겨울에는 차가운 시베리아 바람이 불어 위스키 숙성이 빨랐다. 킹카그룹은 냉각 기능을 갖춘 맞춤형 스테인리스 워시백을 제작해 발효 온도를 관리하고 있다. 리 대표는 “과숙의 위험을 방지하기 위해 화학적 분석과 관능 평가를 병행하는 캐스크 관리 시스템을 구축했다”고 설명했다.

코로나19 이후 주춤한 국내 위스키 시장에서 대만 위스키는 입지를 넓히고 있다. 실제 올해 상반기 대만산 위스키 수입액은 217만달러(약 30억1500만원)로 전년 동기 대비 약 59% 늘었다. 같은 기간 국내 위스키 수입량이 12.1% 감소한 것과 대비된다.

리 대표는 “최근 소비자는 다양한 위스키를 찾으면서 전통을 쫓기보다 생산지의 독창성과 이야기를 주목한다”며 “한국 시장도 위스키와 관련된 풍부한 지식으로 성숙하고 있다”고 강조했다. 이어 “카발란은 대만의 아열대 기후와 청정수, 과일 중심의 풍미가 차별화된 정체성”이라며 “한국에 카발란 브랜드를 알리기 위해 여러 마케팅을 검토 중”이라고 덧붙였다.

리 대표가 위스키 초심자에게 추천하는 제품은 ‘디스틸러리 셀렉트 NO.1’이다. 그는 “망고, 파인애플, 청사과 같은 열대 과일 향이 드러나면서 부드럽고 활기찬 맛”이라며 “복합적인 쉐리의 풍미를 원한다면 말린 과일과 카라멜, 로즈마리, 허브의 향이 담긴 ‘트리플 쉐리 캐스크’도 추천한다”고 제안했다.

리 대표는 지난달 25일 서울에서 열린 ‘2025 서울 바앤스피릿쇼’ 현장을 방문했다. 한국 위스키 시장을 점검하고 향후 전략 방향을 구상하기 위해서다. 그는 “소비자들에게 독특하고 생동감 있는 경험을 선사하고 싶다”며 “‘카발란’ 브랜드가 가진 스토리를 소비자들에게 생생하게 전달하겠다”고 말했다.