“최근 5년 하자판정 업계 최저” 전방위 품질관리 시스템 구축

[헤럴드경제=박로명 기자] 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)은 ‘보이지 않는 품질’까지 챙기는 차별화된 품질관리 시스템으로 개포우성7차를 최고의 명품 단지로 완성하겠다고 19일 밝혔다.

삼성물산은 국토교통부의 최근 5년간 ‘주요 건설사 공동주택 하자 판정 현황’ 자료에 따르면, 삼성물산의 하자 판정 비율은 11.76%로 시공능력평가 상위 10개 건설사 평균인 31.16%와 비교해 약 3분의 1 수준이라고 밝혔다.

삼성물산은 12년 연속 시공능력평가 1위, 27년 연속 국가고객만족도(NCSI) 1위, 10년 연속 한국서비스품질지수(KS-SQI) 1위 등 공식적으로 인정받은 소비자 품질 신뢰를 개포우성7차에도 그대로 이어갈 계획이다.

삼성물산은 단순한 시공을 넘어, ‘착공부터 입주 후까지’ 이어지는 전방위 품질관리 시스템을 구축하고 있다고 설명했다.

구체적으로 ‘품질관리 플랫폼’을 통해 공정별 체크리스트를 세분화하고, ‘품질실명제’로 책임 시공과 점검 이력을 남기며, ‘품질시연회’를 통해 방수, 단열 등 주요 공정을 사전에 검증하고 개선안을 도출한다.

각종 마감재도 단순 납품에 그치지 않고, 국내외 생산지의 공정까지 직접 확인하는 ‘전수조사’를 진행한다. 삼성물산이 운영하는 ‘래미안 고요안랩’, ‘주거 성능 연구소’ 등 전용 연구시설에서는 층간 소음, 단열, 방음, 내구성, 친환경성 등 입주자 체감 성능을 실제 아파트와 같은 조건에서 실험하고 검증하고 있다.

삼성물산은 또 ‘입주는 끝이 아닌 시작’이라는 자세로 입주 후 3년 동안 전담 A/S 센터를 운영하고 ‘래미안 루미원’의 작은 문제까지 바로잡을 계획이다.

삼성물산의 ‘헤스티아’ 서비스는 단순한 하자 보수를 넘어, 고객 불편을 사전에 예측하고 예방하며, 실시간으로 대응한다. 삼성물산은 최근 래미안 사후관리(AS) 모바일 앱 ‘헤스티아 2.0′을 통해 인공지능(AI) 기반 이미지 분석 기술로 고객의 AS 요청을 자동으로 분석하고 접수한 내용에 따라 담당 엔지니어를 실시간으로 분류해 입주 고객의 만족도를 한층 높이고 있다.

김명석 삼성물산 주택사업본부장(부사장)은 “개포우성7차는 단순한 재건축 아파트가 아니라, 삼성물산의 품질 철학과 기술력, 서비스가 총 집결된 프리미엄 주거 단지로 완성될 것”이라고 말했다.