배우자·자녀까지 지원 범위 확장 연간 8회 무료 상담…외국인 상담도

[헤럴드경제=박로명 기자] DL이앤씨가 임직원의 심리적 안정과 정서적 회복을 지원하기 위해 ‘임직원 심리상담 서비스’를 지속 확대하고 있다.

DL이앤씨는 지난해부터는 기존 임직원 본인에 한정됐던 상담 대상 범위를 배우자와 자녀 등 가족까지 확대했다고 19일 밝혔다.

심리상담 서비스는 일상에서 느끼는 스트레스는 물론, 직무상 갈등이나 조직 내 대인관계, 가정 문제 등 다양한 고민을 전문 심리상담사를 통해 상담받을 수 있도록 마련한 제도다. 상담을 원하는 임직원과 가족은 간단한 절차를 거쳐 서비스를 신청할 수 있다. 연간 최대 8회까지 무료로 제공되며, 모든 상담은 익명성과 비밀이 철저히 보장된다.

또 DL이앤씨는 외국인 임직원을 대상으로도 외국어 심리 상담 서비스를 제공 중이다. 지난해에는 국내 모든 현장에서 ‘찾아가는 심리상담 서비스’도 운영한 바 있다. DL이앤씨는 이 같은 심리상담 제도가 직원들의 정서적 안정을 넘어 업무 몰입도 향상과 긍정적인 소통 문화 확산에 기여할 것으로 보고 있다. 이에 심리상담 서비스를 중심으로 한 정서 복지 제도를 꾸준히 확대해 나갈 예정이다.

DL이앤씨 관계자는 “임직원은 물론 그 가족들이 겪는 다양한 심리적 어려움에 귀 기울이고 함께 해결해 나가는 것이 기업의 책임”이라며 “앞으로도 임직원이 건강한 마음으로 업무에 몰입할 수 있는 환경을 조성하고, 더 나아가 행복한 삶을 영위할 수 있도록 다양한 복지 프로그램을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.