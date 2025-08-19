18일 신입 객실승무원 38명 입사식 개최 9주간 항공 보안 등 초기 교육 시행

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어부산은 지난 18일 부산 강서구 소재 사옥 대강당에서 신입 객실승무원 38명과 임직원이 참석한 가운데 입사식을 개최했다고 19일 밝혔다.

에어부산 정병섭 대표는 이날 환영사에서 “항상 고객과 동료의 안전을 최우선 가치로 여기며, 따뜻하고 세심한 서비스로 고객의 마음에 감동을 전해주시길 바란다”라고 당부했다.

에어부산은 지난 7월에 진행된 신입 객실승무원 채용에서 지원자의 역량을 다면적으로 평가하고 객관성을 강화하기 위해 ▷영상전형 ▷인공지능(AI) 역량검사 ▷영어면접을 새롭게 도입했다.

이번에 입사하게 된 신입 승무원들은 약 9주에 걸쳐 ▷항공 보안 ▷비상 탈출 및 착수 ▷화재 진압 ▷응급 처치 등의 안전 초기 훈련과 기내 서비스 교육을 받는다.

특히 이번 교육에서는 다양한 실제 장비들을 활용한 실습 훈련을 강화해 객실승무원의 상황별 대응력을 한층 더 높일 계획이다.

에어부산 관계자는 “신입 객실승무원들이 체계적인 교육을 통해 에어부산 이용객들의 안전한 항공 여행을 책임지는 기내 안전요원으로 거듭나길 기대한다”라고 말했다.