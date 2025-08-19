28개 분야, 74개 직종에서 2명 선정 예정

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 최고 수준의 숙련기술인을 선발하는 ‘숙련기술장인’을 모집한다.

이번 사업은 지역 내 숙련기술인의 위상을 높이고, 산업 발전에 기여할 인재를 발굴하기 위한 것으로, 우수한 기술인을 선정해 우대ㆍ지원하고자 추진한다. 신청 기간은 9월 12일까지다.

선정 분야는 고용노동부 고시 ‘대한민국 명장 선정 직종’을 일부 준용해 28개 분야, 74개 직종으로 구성됐다. 시는 이 중 뛰어난 기술력을 보유하고 기술 발전에 두드러진 성과를 얻은 기술인을 2명 선정할 계획이다.

신청 자격은 ▷해당 직종에 7년 이상 종사하고, 시흥시 관내 산업현장에서 5년 이상 종사하고 있는 자 ▷지역 숙련기술 발전이나 숙련기술인 지위 향상에 크게 이바지했다고 인정되는 자 ▷공정ㆍ품질개선 실적이 우수하고 사회발전에 이바지한 자 ▷대한민국 명장 또는 유사한 상을 받은 경력이 없는 자 이렇게 4가지 요건을 모두 갖춰야 한다. 다만, 일반사무ㆍ행정직, 교육ㆍ훈련직 등 생산 현장 종사자라고 볼 수 없는 자는 선정 대상에서 제외된다.

신청을 희망하는 시민은 시흥시청 누리집에서 신청 서식을 내려받아 작성한 후 ▷시흥시장(기업지원과) ▷관내 기업체의 대표 또는 장 ▷그 밖의 숙련 기술 관련 비영리법인 또는 단체장의 추천서를 첨부해 시흥시 기업지원과 기업민원팀(산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 1층)을 방문 제출하거나 등기우편을 통해 신청하면 된다.

임병택 시장은 “지역 숙련 기술장인 선정을 통해 뛰어난 기술 인재들이 더욱 빛을 발할 수 있길 기대한다”며 “이를 바탕으로 시흥시 산업 경쟁력과 위상을 한층 높여 나가겠다”고 말했다.