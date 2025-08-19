배추, 작년보다 9% 올라…토마토 11%·복숭아 26% ↑

[헤럴드경제=신현주 기자] 폭염과 폭우가 이어지면서 배추 가격이 가파르게 뛰어 한 포기 평균 소매가격이 7000원을 넘어섰다.

19일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 전날 배추 상품 평균 소매가격은 7062원을 기록했다. 이는 지난해보다 9.3% 상승한 것이다. 평년보다는 11% 높은 수준이다.

배추 가격은 지난 13일까지만 해도 6871원이었으나 14일 7023원으로 뛴 데 이어 전날 더 올랐다. 전달 대비 상승률은 52%에 달한다. 한 달 새 한 포기에 2500원 가까이 급등한 것이다.

일반적으로 8월 배추 가격은 7월보다 비싸다. 하지만 올해 상승 폭은 예년보다 훨씬 크다.

배춧값의 오름세는 이상기후의 영향으로 풀이된다. 최근 소매가격은 오름세를 보이고 있으나 2∼3주 앞선 도매가격은 내림세로 돌아섰다. 배추 상품 도매가격은 지난 14일 기준 4393원으로 지난해보다 23.6% 저렴하며 평년보다는 5.7% 싸다.

농식품부 측은 “이달 중순부터 강원도 고랭지 배추 생산지의 기온이 내려가 최근 출하량이 작년보다 많고, 정부 비축 물량도 방출하고 있다”며 도매가격 하락 이유를 설명했다. 이어 “소매가격은 2∼3주 정도 시차를 두고 도매가격을 따라가는 경향이 있다”고 전했다. 양호한 기상 상황이 이어지면 소매가격이 안정될 것이란 의미로 해석된다.

앞서 송미령 농식품부 장관은 지난 7일 기자간담회에서 폭우·폭염으로 인한 농산물 수급 불안에 대해 “배추는 저장 물량으로 수급을 조절하면 평년보다는 비싸지만, 무사히 넘길 수 있다”고 말했다.

배추 외에 무는 한 개에 2588원으로 집계됐다. 작년보다 18% 싸다. 양배추는 개당 4526원으로 3.3% 올랐다. 토마토는 1㎏에 5571원으로 11.1% 올랐다.

한때 3만원을 훌쩍 웃돌았던 수박은 끝물에 접어들면서 2만9910원으로 떨어졌다. 평년보다 9.8% 비싸지만, 작년보다는 4.8% 싼 가격이다.

복숭아는 평년보다 비싸다. 백도 상품 기준 10개에 2만2685원이다. 작년보다 26.3% 오른 가격이다. 평년보다도 10.9% 비싸다.