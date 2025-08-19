서리풀 청년작가 특별전 ‘공유미래’ 8월 22일부터 예술의전당 한가람디자인미술관에서 개최 청년예술가 12인이 참여해 공간·자원·상상력의 공유를 주제로 현재와 미래를 넘나드는 독특한 시각 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)와 서초문화재단(대표이사 강은경)은 8월 22일부터 9월 7일까지 예술의전당 한가람디자인미술관에서 2025 서리풀 청년작가 특별전 ‘공유미래’를 개최한다고 밝혔다.

올해로 4회를 맞는 ‘서리풀 청년작가 특별전’은 서초구와 예술의전당, 서초문화재단이 공동 주최하는 청년 시각예술 전시로, 청년작가 발굴과 창작 활동 지원, 주민 문화향유 기회 확대를 목표로 하는 사업이다.

특히 이번에는 서초구 내 7개 문화예술기관이 협력해 진행되며, 서리풀청년아트갤러리를 비롯해 서초구 내 다양한 전시 공간에서 활동 중인 청년 예술가 12인이 참여해 공간·자원·상상력의 공유를 주제로 실험적 작품을 선보일 예정이다.

전시는 ‘공유미래’라는 키워드를 중심으로 예술이 사회와 연결되고 확장되는 방식을 제시, 미래의 감각과 예술의 가능성을 다층적으로 조망한다. 참여작가들은 개인의 감각과 기억을 다룬 ‘Being’ ▲기술과 문명의 경계를 주목한 ‘Becoming’ ▲예측 불가능한 미래와 실험을 담은 ‘Beyond’ 등 3개의 섹션을 통해 현재와 미래를 넘나드는 다채로운 시각을 선보일 예정이다.

전시 기간 중에는 ▲신모래 작가와 함께 하는 컬러링 엽서 체험 ▲신교명 작가의 퍼포먼스 ‘너와 나의 역사’ ▲다양한 도슨트 프로그램 ▲정해연 큐레이터와 함께 하는 ‘전시 투어’ 등 다양한 연계 프로그램도 진행된다.

자세한 내용은 서리풀청년아트갤러리 홈페이지에서 확인할 수 있다.

서초구는 2018년 개관한 서리풀청년아트갤러리를 통해 약 600명의 청년 예술가들에게 전시 기회를 제공하며 실험적이고 창의적인 기획 전시를 이어왔다. 앞으로도 청년 예술가들의 사회적 역할 확대와 창작 기반 강화를 통해 지속 가능한 예술 생태계 조성에 기여할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 청년 작가들의 예술활동을 적극 지원해 서초만의 지속가능한 예술 생태계를 구축하고 확장해 나가겠다”고 말했다.