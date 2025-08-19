S&P500 0.01% 내린 6449.15 마감 메타 2% 하락…엔비디아 강세

[헤럴드경제=신주희 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 미·우·러 3자회담과 미 연방준비제도의 잭슨홀 미팅을 앞두고 혼조세로 마감했다.

18일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 34.30포인트(0.08%) 내린 44,911.82에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.65포인트(0.01%) 밀린 6449.15, 나스닥종합지수는 6.80포인트(0.03%) 오른 2만1629.77에 장을 마쳤다.

트럼프와 젤렌스키는 이날 미국 백악관에서 정상회담을 가졌다. 트럼프는 회담 후 “영토 문제 등 민감한 사안은 3자 회담에서 논의할 것”이라며 영토 교환 가능성과 우크라이나 안전 보장 방안 등도 논의될 것이라고 말했다.

트럼프는 “가능한 한 빠르게 3자 회담을 시도할 것”이라며 젤렌스키와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 어떤 합의를 이룰 수 있을 것이라고 기대감을 드러냈다.

뒤이어 트럼프와 유럽 주요국 정상이 함께 한 회담에선 우크라이나와 러시아가 우선 휴전해야 한다는 의견이 나왔으며 우크라이나 안전 보장 방안도 논의됐다.

결과적으로 이날 새로운 결정이 나온 것은 아니다. 하지만 젤렌스키가 3자 회담을 희망한다고 밝힌 만큼 푸틴의 결정에 따라 3자 회담이 성사될 가능성은 생겨났다.

이날 젤렌스키를 지원하기 위해 영국과 독일, 프랑스, 이탈리아, 핀란드, 북대서양조약기구(NATO), 유럽연합(EU)의 행정 수반이 모두 백악관에 집결하기도 했다. 이를 볼 때 이번 회담은 우크라이나 전쟁의 결정적 분수령이 될 것이라는 관측이 나온다.

이밖에 이번 주엔 월마트와 타깃 등 주요 유통업체의 실적 발표가 예정돼 있다. 관세 영향을 직접 받는 업계인 만큼 관세 불확실성이 실물 경제에 어떻게 전이되는지 가늠할 수 있을 것으로 예상된다.

웰스파고투자연구소의 스콧 렌 글로벌 시장 전략가는 “이번 주 소매업체 실적 보고서는 관세 우려, 인플레이션 상승, 예상되는 경기 둔화를 반영할 가능성이 크다”며 그 결과 최근 몇 주 동안 나타난 주식 랠리가 “멈출 가능성이 크다”고 말했다.

업종별로는 부동산이 1% 가까이 하락했다. 나머지 업종은 모두 보합권에 머물렀다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 메타가 2% 이상 하락했다. 인공지능(AI) 부문을 또 구조조정한다는 소식에 투자심리가 약해졌다.

반면 엔비디아는 이날 강세로 시가총액이 4조5000억달러에 육박했다.

반도체 기업 인텔은 미국 정부가 지분을 10% 취득할 수 있다는 관측에 주가가 3.66% 하락했다.

주요 외신에 따르면 미국 연방정부는 반도체 지원법(칩스법)에 따라 인텔에 주기로 한 보조금의 일부 또는 전부를 인텔 주식을 취득하는 데 활용하는 방식을 고려하고 있다.

제약회사 노보노디스크는 비만치료제 위고비가 대사이상 관련 지방간염 치료제로도 미국 식품의약청(FDA)의 승인을 받았다는 소식에 주가가 3% 이상 올랐다.

미국 유통업체 타겟은 투자은행 에버코어ISI가 투자의견을 상향 조정하면서 주가가 1% 이상 올랐다.

언어 교육 업체 듀오링고는 월가에서 투자의견 상향 소식이 나온 뒤 주가가 12% 이상 상승했다.

선물시장에서 9월 금리인하 확률은 하향 반영됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 83.2%까지 낮췄다. 동결 베팅은 어느새 16.8%까지 다시 상승했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.10포인트(0.66%) 내린 14.99를 기록했다.