트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회담 “가까운 미래에 평화 합의 가능” 푸틴, 우크라 안전보장 방안 수용 트럼프 “이는 매우 중요한 진전”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) “우리는 공동으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래 공격을 억제할 수 있는 합의를 이뤄낼 것으로 낙관한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담을 마친 뒤 유럽 정상들까지 함께한 우크라이나 전쟁 종전 논의를 위한 다자회담에 참석해 이렇게 밝혔다.

그는 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 미·러 정상회담에서 푸틴 대통령이 서방의 우크라이나 안전보장을 수용하기로 한 것을 “매우 중요한 진전”이라고 평가했다.

그러면서 “이는 우리가 고려해야 할 핵심 사항 중 하나이며, 누가 무엇을 할지에 대해서도 논의할 것이다. 유럽 국가들이 많은 부담을 지게 될 것”이라며 “우리는 그들(우크라이나)을 돕고 매우 안전하게 만들 것”이라고 말했다.

아울러 트럼프 대통령은 현재 양측의 전선을 고려해 “가능한 영토 교환을 논의할 필요가 있다”고 말했다.

그는 “가능한 한 빨리 3자 회담을 추진할 것”이라며 “당신(젤렌스키)과 푸틴 대통령이 어떤 결과를 도출해낼 수 있을 것이라는 느낌이 든다”고도 했다.

그는 “이것은 시기의 문제이지, 만약의 문제가 아니다”라며 “궁극적으로 이는 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 할 수 있는 결정”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “평화 합의는 매우 달성 가능하며 가까운 미래에 이뤄질 수 있다”며 “오늘 안보 문제를 포함해 거의 모든 분야에서 해결책을 도출할 것으로 생각한다”고 말했다.