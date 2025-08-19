트럼프, 젤렌스키·유럽 정상들과 회담

“가까운 미래에 평화 합의 가능”

푸틴, 우크라 안전보장 방안 수용

트럼프 “이는 매우 중요한 진전”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 주요국 정상들과 다자회담을 갖고 있다. [AP]
[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) “우리는 공동으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래 공격을 억제할 수 있는 합의를 이뤄낼 것으로 낙관한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담을 마친 뒤 유럽 정상들까지 함께한 우크라이나 전쟁 종전 논의를 위한 다자회담에 참석해 이렇게 밝혔다.

그는 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 미·러 정상회담에서 푸틴 대통령이 서방의 우크라이나 안전보장을 수용하기로 한 것을 “매우 중요한 진전”이라고 평가했다.

그러면서 “이는 우리가 고려해야 할 핵심 사항 중 하나이며, 누가 무엇을 할지에 대해서도 논의할 것이다. 유럽 국가들이 많은 부담을 지게 될 것”이라며 “우리는 그들(우크라이나)을 돕고 매우 안전하게 만들 것”이라고 말했다.

아울러 트럼프 대통령은 현재 양측의 전선을 고려해 “가능한 영토 교환을 논의할 필요가 있다”고 말했다.

그는 “가능한 한 빨리 3자 회담을 추진할 것”이라며 “당신(젤렌스키)과 푸틴 대통령이 어떤 결과를 도출해낼 수 있을 것이라는 느낌이 든다”고도 했다.

그는 “이것은 시기의 문제이지, 만약의 문제가 아니다”라며 “궁극적으로 이는 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 할 수 있는 결정”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “평화 합의는 매우 달성 가능하며 가까운 미래에 이뤄질 수 있다”며 “오늘 안보 문제를 포함해 거의 모든 분야에서 해결책을 도출할 것으로 생각한다”고 말했다.


