[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시가 오는 10월 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최를 위해 실질적으로 체감할 수 있는 손님맞이 서비스 품질 향상에 속도를 내고 있다.

17일 경주시에 따르면 시는 지난 14일 부시장실에서 ‘APEC 서비스 향상 TF’ 2차 회의를 열고 숙소·음식·교통 등 참가단 만족도와 직결되는 분야를 집중 점검했다.

앞서 경주시는 지난 6일 TF를 출범하고 1차 회의를 개최한 바 있다.

이날 회의에서는 숙소별 시설환경 개선 지원방안, 숙소 주변 음식점 발굴과 영업시간 연장, 주요 교통 현안 대응책 등이 논의됐다.

시는 곧바로 숙소별 실태조사에 착수했으며 220개 음식점을 대상으로 조식·야간영업 가능 여부를 전수조사해 APEC 참가단에 안내할 계획이다.

이 가운데 150개 ‘월드음식점’을 포함한 안내책자도 제작·배포하기로 했다.

소규모 숙소의 서비스 품질을 보완하기 위해 시내권 거점숙소 5개소를 지정·운영하고, 종량제 봉투와 수도요금 감면 등 인센티브 지원방안도 검토 중이다.

경주시는 또 APEC 숙소 와이파이 설치 현황을 조사해 전 숙소 설치가 완료된 것을 확인했으며, 경찰·소방 등 지원인력 숙소까지 점검 범위를 확대하기로 했다.

교통 분야에서는 셔틀버스와 시내버스 연계 운행, 주요 동선 주정차 단속 강화, 교통 약자 편의 제공, 자율 차량 2부제와 자율주행차 운행 등 다양한 방안을 검토하며 준비지원단과 협업을 이어가고 있다.

송호준 경주 부시장은 “이제는 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 측면에서도 속도와 완성도를 높여야 한다”며 “전 부서가 유기적으로 협력해 빈틈없는 손님맞이 준비에 최선을 다해 달라”고 말했다.