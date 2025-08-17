이 대통령, 은평구 위치한 연서시장 깜짝 방문 민생회복 쿠폰 효과 묻고 민심 살펴 시장 방문 뒤에는 진관사 찾아 ‘진관사 태극기’와 독립신문도 李 “앞으로 있을 정상회담 잘 해내야”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 재래시장을 깜짝 방문해 민생회복 소비쿠폰의 체감 효과를 묻고 민심을 살폈다. 시장을 방문한 뒤에는 ‘독립신문’을 소장하고 있는 진관사를 찾기도 했다.

강유정 대통령실 대변인은 17일 서면 브리핑을 통해 “이재명 대통령 내외는 서울 은평구에 위치한 연서시장을 깜짝 방문했다”고 밝혔다. 광복 80주년을 기념해 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 관람한 뒤 곧바로 시장으로 향한 셈이다.

시장 방문에는 김미경 은평구청장과 은평구 국회의원인 더불어민주당 박주민, 김우영 의원이 동행했다.

강 대변인은 “시장에서 만난 상인과 주민들은 큰 박수와 웃음으로 대통령 내외를 반겼다”면서 “대를 이어 50년째 시장에서 장사하고 있다는 상인은 소비쿠폰 효과가 제법 괜찮다고 했다”고 전했다.

이 과정에서 이 대통령이 옥수수를 구매한 가게의 젊은 상인은 대통령 내외를 크게 반기며 “아버지가 이 대통령 팬인데 (대통령 오셨다고 전화를 하는데) 안 받으신다”고 말해 대통령 내외에게 웃음을 주기도 했다고 강 대변인은 전했다.

이어 이 대통령은 시장 곳곳을 둘러보는 동안 상인들은 이 대통령 내외에게 앞다퉈 먹거리 시식을 권했고, 이 대통령은 순대, 떡볶이, 튀김, 떡 등을 직접 구매해 김혜경 여사와 대통령실 참모들과 함께 나누어 먹기도 했다.

이 대통령은 “아내가 내 쿠폰까지 인천 계양산 시장에서 다 쓰고 왔다”면서 “소비쿠폰 덕에 시장에 활력이 돈다니 다행이다. 소상공인, 자영업자들이 살아야 나라 경제가 산다”고 말했다고 강 대변인은 전했다.

뒤이어 이 대통령은 은평구에 위치한 진관사를 방문하기도 했다. 진관사는 일제강점기 일장기 위에 먹물로 태극문양과 4괘를 덧칠해 만든 ‘진관사 태극기’와 독립신문이 발견된 역사적인 사찰이다.

진관사 대웅전에 들어선 이재명 대통령 내외는 향을 피우고 죽비 소리와 함께 삼배를 올렸다고 강 대변인은 전했다.

이어 진관 수륙재 보존회 어산 덕현스님의 축원화청이 진행되기도 했다고 한다. 축원화청에는 나라의 안녕과 국민의 평안, 대통령의 원만한 국정운영을 기원하는 뜻을 담았다.

강 대변인은 “진관사 주지 법해스님이 호국사찰로 큰 역할을 해온 진관사의 역사를 소개하며 진관사의 보물인 태극기와 독립신문을 대통령 내외께 직접 보여드렸다”고 전했다.

뒤이어 이 대통령은 국내 최고의 사찰음식 명장으로 꼽히는 계호스님이 준비한 저녁 공양을 함께 나눴다.

이 과정에서 이 대통령은 “앞으로 있을 정상회담 일정을 잘 해내야 한다”고 언급했다고 강 대변인이 전했다. 이어 “어지러웠던 지난날을 뒤로 하고 국정을 정상화하는 데 매진하고 있다”면서 “서로 갈라져 상처 입은 국민들을 잘 보듬고 끌어안아야 한다”고 강조했다는 점을 강 대변인은 밝혔다.