음식을 통해 세상을 봅니다. 안녕하세요. 맛있는 이야기 ‘미담(味談)’입니다. 인간이 불을 집어든 날, 첫 셰프가 탄생했습니다. 100만년이 넘는 시간 동안 그들은 음식에 문화를 담았습니다. 미식을 좇는 가장 오래된 예술가, 셰프들의 이야기입니다.

윤원정 데비스 셰프 인터뷰

[헤럴드경제=채상우 기자] ‘음식이 예뻐서 뭐해, 배만 부르면 됐지.’

가난이 일상이었던 시절이 있었다. 제대로 된 식사를 할 수 있다는 것만으로 감사해야 했기에, 외적 요소를 신경쓰는 건 사치로 여겼다. 해외에서 비웃음을 사고 있는 ‘스뎅 밥그릇’은 고달팠던 그 시대의 상징이다. 한국의 경제력이 선진국 수준으로 올라온 이제는 ‘배만 부르면 됐다’는 서글픈 관념을 버릴 때다

아름다워야 맛있다. 미식(美食)의 ‘미(美)’가 ‘맛(味)’이 아닌 아름다움을 뜻하는 것은 요리의 가치가 맛에만 포커싱된 것이 아님을 의미한다. 그렇다고 예쁘기만 한 음식이 미식이란 의미는 아니다. 맛이 첫 번째다. 여기에 음식의 담김새, 음식을 담은 그릇과의 조화, 공간의 분위기, 조명, 음악, 서비스 등 음식을 둘러싼 모든 것이 더해져 미식을 완성한다.

그런 의미에서 브런치 비스트로 데비스는 아름다운 미식을 추구하는 이들에겐 보석같은 공간이다. 건축물로서 데비스의 정체성은 ‘시공간의 뒤섞임’이다. 창덕궁 돌담을 마주하고 있는 데비스는 1960년대 한국의 양옥집과 1920년대 뉴욕의 아르데코 스타일이 조화를 이룬 하나의 작품이다. 손님을 맞이하는 입구는 유럽 주택의 파사드를 그대로 재현했다.

내부로 들어가면, 흰색과 검은색이 패턴을 이룬 도시적인 타일 바닥과 따뜻한 느낌의 나무벽이 뜻밖의 하모니를 이룬다. 소파, 의자, 테이블 등, 샹들리에는 빅밴드의 스윙이 휩쓴 그때의 뉴욕이 풍긴다. 한옥 창과 2층 테라스를 통해 들어오는 창덕궁의 절경은 600년을 이어온 조선의 고풍스러움을 선사한다. 데비스의 명소 중 하나인 오픈 키친은 프랑스 가정집에 온 듯한 컨셉으로 꾸몄다. 프랑스풍의 주방 가구는 순백으로 밝은 느낌을 주며, 흑색의 마블링 대리석 벽과 테이블을 믹스 매치해 포인트를 줬다.

데비스의 아름다움은 그릇에서도 옅보인다. 데비스를 의미하는 ‘DB’를 패턴과 직선, 골드와 블랙의 조합의 아르데코 스타일로 디자인한 데비스의 그릇은 데비스의 상징이 됐다. 데비스의 ‘스카치에그’, ‘에그베네딕트’와 같은 영국과 미국 가정식을 담았을 때는 음식을 더욱 돋보이게 만든다. 비빔밥에 돌솥 같은 찰떡 궁합이랄까.

성공한 패션디자이너, ‘셰프’가 되다

데비스의 아름다움은 오너인 윤원정 셰프의 손 끝에서 탄생했다. 패션부터 인테리어, 요리까지 라이프스타일 전반을 아우르는 그는 한국의 마사 스튜어트로 불린다.

그는 셰프이기 전에 세계적인 패션 디자이너다. 뉴욕 명문 예술대인 프랫 인스티튜트 출신인 윤원정 대표는 뉴욕에서 10년간 패션 디자인업에 종사하다, 1999년 불현듯 한국에 돌아와 남편인 김석원 대표와 앤디앤뎁을 설립했다. 앤디앤뎁은 감각적인 미니멀리즘과 로맨틱 무드를 선보이며 아방가르드 한 맥시멀 스타일이 유행이던 한국 패션 트렌드에 센세이션을 일으켰다. 2008년 뉴욕에 진출한 이후 현재까지 뉴욕과 서울을 중심으로 활발히 활동하고 있다.

패션디자이너 윤원정이 갑작스레 요식업에 뛰어든 건 단순히 음식을 팔기 위함은 아니었다. 고객과의 접점을 늘리기 위한 방안으로 플래그십 스토어를 준비하던 중, 요리를 함께 즐기는 공간이면 어떨까 하는 마음에서 시작했다고 한다. 데비스는 2023년 6월 오픈해 3개월 만에 블루리본을 달고, 올해는 레드리본까지 달았다. 단순히 멋진 공간이 아닌, 맛있는 음식을 먹을 수 있는 훌륭한 레스토랑으로 인정받은 것이다.

무엇보다 요리를 하는 걸 좋아했다. 어릴 적부터 손님을 자주 치름던 어머니에게서 자연스럽게 요리와 기본적인 호스피탤러티 등을 익힐 수 있었다. 일본의 명문 요리학교 츠지조리사전문학교(辻調理師専門学校) 한국 분교에서 프랑스 요리를 공부하면서 요리의 기술적인 면도 견고해졌다. 아이를 키우고 나서는 자신의 요리를 좋아하는 자식들을 위한 ‘엄마의 마음’으로 요리를 하기 시작했다.

“엄마의 마음으로 요리를 하는 걸 좋아해요. 아이들을 위해 요리를 하고, 음식을 맛있게 먹는 모습을 보는 게 정말 행복했어요. 단순히 요리만 좋아했다면, 레스토랑을 생각하지는 않았을 거에요.”

데비스, 레스토랑 넘어 의식주 아우르는 ‘복합 문화 공간’으로

윤원정 셰프는 요리와 패션 디자인이 공통점이 많다고 한다. 원단을 고르듯 식재료를 선택하고, 재단을 하듯 식재료를 다듬는 등 일련의 과정이 너무나도 닮았다고 강조한다.

“저에게 요리를 하는 것과 의상을 디자인하는 것은 똑같은 감흥을 주는 듯 해요. 원단을 만지고 스케치하고 재단을 하고 봉재를 하는 등 디자인의 과정과 식재료를 고르고 요리를 하는 과정이 굉장히 비슷하거든요. 어떤 질감의 원단을 고르느냐에 따라 같은 색 같은 디자인의 옷도 완전히 다른 느낌을 주듯, 미묘한 식감의 차이를 가진 식재료를 어떻게 모양을 내느냐에 따라 음식의 맛이 완전히 달라지는 것고 비슷하죠.”

윤원정 셰프는 데비스가 요리를 넘어 라이프스타일 전반을 아우르는 공간이 되기를 바란다. 그래서 셰프라는 칭호보다는 ‘라이프스타일 큐레이터’라 스스로를 포지셔닝하고 있다. 의식주 문화 전반을 다루는 곳으로 한 단계 성장을 이루려 한다. 패션과 요리를 아우르는 윤원정 셰프, 그는 이미 한국의 라이프스타일 아이콘이지 않을까.

“레스토랑을 하는 디자이너가 아니라, 의식주를 아우르는 라이프스타일 큐레이터로 포지셔닝하고 싶어요. 이미 데비스 공간 곳곳에 제가 만든 접시나, 특별히 블렌딩한 후추, 큐레이션한 다양한 제품들을 만나보실 수 있어요. 때때로 앤디앤뎁의 패션 프리젠테이션이나 타 브랜드와 함께 하는 쿠킹클래스나 메이크업 클래스 등 레스토랑을 넘어 복합 문화 공간으로의 역할을 시작했어요. 데비스의 요리를 간편식으로 만들어 많은 이가 즐길 수도 있겠죠. 좀 더 영역을 확대해 라이프스타일 플랫폼으로 성장시키고 싶어요.”