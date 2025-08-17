우크라이나, 러시아 기차역 드론 공격 러시아도 미사일과 드론 타격 나서

[헤럴드경제=김광우 기자] 러시아와 우크라이나가 ‘노딜’로 끝난 지난 15일(현지시간) 미국·러시아 정상회담 이후에도 공격을 주고받으며 공방을 이어가고 있다.

17일 로이터통신에 따르면 우크라이나 동북부와 국경을 맞댄 러시아 보로네시주의 기차역이 우크라이나군의 드론 공격을 받아 1명이 부상했다고 알레한데르 구세프 주지사가 밝혔다.

구세프 주지사는 이번 공격으로 열차 운행이 지연됐지만 이날 오전 정상 운행을 회복했다고 덧붙였다.

러시아 국방부는 보로네시 지역 상공에서 드론 9대를 격추하는 등 밤새 모스크바 서쪽 지역에서 우크라이나 드론 46대를 파괴했다고 전했다.

우크라이나 공군도 밤새 러시아 드론 85대 중 61대를 격추했으며 러시아의 미사일과 드론이 우크라이나 전역의 12곳을 타격했다고 밝혔다.

전날 남부 헤르손 지역에서는 러시아군의 공격으로 의료 요원과 경찰관 등 13명이 다쳤다.

또 우크라이나군은 전날 동북부 수미 지역에서 러시아군을 약 2㎞ 후퇴시켰다고 우크라이나군 총참모부를 인용해 알자지라 방송이 보도했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 동부 도네츠크 지역에서도 러시아군의 공격을 격퇴하는 성과가 있었다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 러시아-우크라이나 전쟁 종결 방안을 논의했으나 휴전 합의에 이르지 못했다.

트럼프 대통령은 이후 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자와의 통화에서 평화협정 체결을 위해 우크라이나가 러시아와 접경한 동부 돈바스(도네츠크주+루한스크주)를 이양하라는 푸틴의 구상을 지지한다고 밝히며 우크라이나에 이를 수용할 것을 압박하고 있다.