[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 올해 제3회 추가경정 예산으로 1조7226억원을 편성해 도의회에 제출했다고 17일 밝혔다.

도는 먼저 지역 소비를 살리고 골목상권과 소상공인 등 지역경제 활력을 되찾기 위해 7912억원의 긴급 민생 회복 예산을 편성했다.

민생회복 소비쿠폰 사업에는 7259억원을 편성해 소상공인 매출 증대를 유도할 계획이다.

또 시군별로 1조3000억원의 지역사랑상품권을 발행토록 해 지역 내 소비 촉진과 자금의 역외 유출 방지에 나서고 소상공인의 경영안정과 고용 유지에 실질적인 도움이 되게 한다는 방침이다.

더불어 대형산불 피해복구와 재건사업에는 8850억원을 배정했다.

이 가운데 산불로 훼손된 공공·사유 시설 기능 복구에 7217억원을 투입한다.

위험목 제거, 산사태 예방, 산불대응센터 설립 등 예방·대응 역량강화에는 1338억원을 투입한다.

피해지역을 살기 좋은 마을로 재창조하기 위해 295억원 규모의 마을공동체 회복지원 사업도 추진한다.

도의 이 예산안은 도의회 상임위원회와 예결위원회의 심의를 거쳐 다음달 4일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

이철우 경북지사는 “어려운 도민의 민생에 숨통을 틔우고 산불로 상처 입은 마을과 산을 되살려내겠다”며 “나아가 새 정부 정책 기조를 선도하고 APEC 행사를 세계적으로 성공시켜 경북의 미래에 힘과 희망을 심겠다”고 말했다.