어른 되기 위한 세 모녀 이별 나흘간 표정

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국산 자이언트 판다 푸바오의 쌍둥이 여동생 루이바오와 후이바오가 ‘독립’하기 위해 엄마 아이바오와 헤어진 지, 17일로 나흘째를 맞았다.

인위적으로 판다가족을 생이별시키는 것이 아니라, 보통 태어난지 1년6개월에서 2년이 지나면 엄마에게 독립하는 특성을 지닌 자연의 섭리에 따른 것이다. 섭리를 어기면 부작용이 나타난다.

‘어차피 자연으로 갈 것도 아닌데, 굳이 분리시킬 필요가 있느냐’는 생각을 가질 수가 있는데, 세계 모든 동물원들은 각각의 동물들이 자연적 특성에 맞도록 생육환경을 조성해줘야 한다.

엄마와 쌍둥이가 분리된 나흘간 엄마 아이바오는 두 딸을 찾고, 쌍둥이 자매는 엄마를 찾는 모습이 여러차례 관측됐다.

8월13일 마지막 만남을 가진 후 두딸과 헤어진 아이바오는 퇴근시간이 지나도 한동안 내실로 들어가지 않았다.

8월 14일 찾던 엄마가 보이지 않자 쌍둥이 중 동생인 후이바오는 침체된 표정을 지속했다. 그러다 에버랜드 동물원 영상작가가 카메라를 들이대자 오랜시간 노려보기만 했다.

8.15 광복절에도 잘 놀던 루이, 후이는 어느 순간 멍하니 내실로 연결되는 문만 바라보았다. 마치 약속이나 한 듯, 싱크로나이즈드 눈빛 고정이었다.

8월 16일에는 후이는 다소 적응한 듯이 일상을 되찾았지만, 쌍둥이 언니 루이는 엄마가 있던 자리를 계속 두리번 거리다, 대나무를 먹다가, 다시 냄새를 맡다가, 늘 그랬듯이 후이의 선제공격에 따라 장난을 치다가, 하는 복잡한 하루를 보냈다.

후이는 그동안 워터우(판다전용 빵)를 먹지 않아 할부지들의 골머리를 아프게 했지만 엄마 아이바오와 헤어질 무렵, 잘 먹기 시작했다.

연휴 마지막날인 17일엔 아이바오가 강철원, 송영관 두 주키퍼들과 40분간 대치하며 머물렀다. “내 딸들 내놓으라”는 농성 같았다. 같은 시간 루이바오는 전날 보다 더 심하게 엄마 냄새를 찾아다녔다고 한다.

SNS상에는 쌍둥이 자매가 홀로서기라는 먼길을 떠나기 위해 배낭을 챙기고 엄마에게 작별인사를 하는 영상이 만들어져 눈길을 끌었다. “다녀 오겠습니다”, “온니가 있어서 외롭지 않아” 등 자막이 가슴을 뭉클하게 했다.

한편, 이들 쌍둥이들의 행로가 맏언니 푸바오의 길을 따라갈 것이라는 말들이 아시아권 푸바오 팬들에게 전해지면서, 한 중국 팬은 텍스트로만 만든 영상을 통해 푸바오가 지금의 사천성을 떠나 보다 시설 좋은 ‘일선 도시’로 갔으면 좋겠다는 바람을 전하기도 했다.