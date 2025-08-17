[헤럴드경제=민성기 기자] 배현진 국민의힘 의원이 피습 사건 후유증 치료를 위해 두개골 일부를 열어 조치하는 외과 수술을 받은 것으로 전해졌다.

17일 뉴스1에 따르면 배 의원은 이달 초 서울 송파구 서울아산병원에서 개두술을 받은 것으로 전해졌다. 개두술이란 머리를 여는 수술을 말한다.

배 의원은 지난 2024년 1월 피습 사건 이후 청력 이상, 어지럼증, 두통 등 소통에 지장을 줄 정도의 후유증을 호소해왔다고 한다.

최근 서울아산병원에서 정밀검사를 한 결과 뇌 아랫부분 뼈가 일부 파손된 것이 확인됐고, 이를 복원하기 위해 수술을 한 것으로 전해졌다.

배 의원실 관계자는 “피습 후 후유증으로 업무에 지장을 줄 정도의 통증을 앓다가 이번에 큰 수술까지 받게 됐다”면서 “빨리 업무에 복귀하기 위해 퇴원 후 회복에 전념하고 있다”고 뉴스1에 전했다.

지난해 1월 25일 배 의원은 서울 강남구 신사동의 한 건물에서 10대 중학생으로부터 둔기로 17차례 가격당한 바 있다.

가해 학생 측은 경찰 조사에서 심신상실을 주장하였으나 재판부는 올해 2월 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 보호관찰을 명령했다.