[헤럴드경제=구본혁 기자] 광주과학기술원(GIST)은 지난 14일 2025년 하반기 학위수여식을 개최했다.

이번 학위수여식에서는 박사 72명, 석사 76명, 학사 53명 등 총 201명이 학위를 받았다. 이로써 GIST는 1993년 설립 이래 박사 2095명, 석사 5271명, 학사 1492명 등 총 8858명의 차세대 과학기술 인재를 배출했다.

이번에 학위를 받은 박사 72명은 재학 기간 동안 SCI(과학기술논문 인용색인) 학술지(학회지 포함)에 총 376편의 논문을 발표, 1인당 평균 5.2편을 게재한 것으로 확인됐다.

이 중 신소재공학과 정윤성 박사는 박사과정 재학 중 SCI 논문 19편(주저자 4편, 공저자 15편)을 발표하며 우수연구상을 수상했다.

정 박사는 ▷광전기화학적 바이오매스 전환 ▷물 분해 ▷폐기물 업사이클링 분야에서 뛰어난 연구 성과를 거두었으며, 주저자 논문 2편이 저널 표지 논문으로 선정됐다. 복합촉매 설계와 반응 선택성 제어, 표면공학 기술을 활용한 연구는 관련 분야 발전에 크게 기여했고, 활발한 공동연구로 융합적 접근의 모범을 보였다.

최근 AI 교육과 연구에 대한 관심과 정책적 지원이 크게 확대되며 AI 기반 혁신과 인재 양성의 핵심 기관으로서 4대 과학기술원의 역할이 주목받고 있는 가운데 AI융합학과 최유진 박사가 재학 중 거둔 성과도 돋보였다.

최 박사는 최근 3년간 HCI(Human-Computer Interaction·인간-컴퓨터 상호작용) 분야 최우수 국제 학회 및 저널에 주저자 7편, 공동저자 2편의 논문을 발표하며 정 박사와 함께 우수연구상을 받았다.

학생들의 재능 기부와 사회공헌 활동을 장려하고, 창업도 적극 지원하고 있는 GIST의 교육 철학이 추구하는 ‘3C 1P(창의성·협동심·의사소통능력·문제해결능력)’를 갖춘 인재상에 부합하는 졸업생도 눈에 띄었다.

전기전자컴퓨터공학과 학사 졸업생 홍주영 씨는 AI 및 컴퓨터비전 기술을 활용해 반려동물 의류 사이즈 측정 플랫폼을 개발하고, 재학 중 창업한 ‘㈜시고르자브종’을 운영하며 국내외 창업 경진대회에서 수상했다. 정부지원사업과 민간투자를 유지하고 특허를 확보하는 한편 핀란드 헬싱키에서 열린 글로벌 스타트업 박람회 ‘SLUSH’에 참가해 국제 무대에서 사업 경쟁력을 입증하는 등 창업 성과를 거두어 미래인재상을 수상했다.

(재)지스트발전재단 이사장상은 신소재공학과 심기연 박사에게 수여됐다.

심 박사는 교내 창업 프로그램에 적극 참여하여 GIST 실험실 실전 창업 프로그램에 최종 선정되는 성과를 거두었으며, 이를 바탕으로 엄광섭 교수와 함께 차세대 리튬금속배터리의 고성능화를 위한 바나듐 산화물 기반 양극 소재를 생산하는 ‘㈜엘브이비’를 창업했다.

임기철 GIST 총장은 졸업생들에게 “끊임없이 변화하는 세상의 흐름 속에서는 ‘무엇을 하느냐’보다 ‘어떻게 하느냐’가 중요하며, 각자가 택한 자리에서 스스로를 창업자이자 오너라고 여기는 태도, 곧 ‘기업가 정신’으로 살아간다면, 그 삶은 이미 하나의 창업과도 같을 것”이라고 말했다.

한편 GIST는 지난 2월, 기존 14개 학부·학과를 4개 단과대학(정보컴퓨팅대학, 자연과학대학, 공과대학, 생명·의과학융합대학) 중심으로 개편해 학문 간 융합과 공동연구를 촉진하고, 교육·연구 단위의 규모를 확대해 대외 경쟁력을 강화했다.

지난해 화학 분야 양자변환연구단(단장 김유수)과 물리 분야 상대론적 레이저과학 연구단(단장 김경택)에 이어, 올해 하반기에는 생명과학 분야 연구단도 출범을 앞두고 있다. 이로써 GIST는 총 3개의 IBS 캠퍼스연구단을 유치해 세계적 수준의 기초과학 연구 역량을 갖추게 됐다.