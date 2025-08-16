영화 ‘다른 것으로 알려질 뿐인지’

[헤럴드경제=손미정 기자] 봐봐. 개가 날고 있어.

사람들의 비웃음이 들려온다. 그 누구도 확인하려 하지 않는다. 보지 않았지만 당연히 ‘그럴리 없다’이라고 믿는 사람들. 반대로 보았기에 ‘그렇다’고 말한 사람. 여자는 그들의 웃음을 방치하고 하늘을 응시한다. 여전히 날고 있는 개를 보고 있는 것처럼. 그렇게 개는 보이는 것과 믿는 것을 조용히 갈라놓으며 그 사이에 자리를 튼다. 영화는 조용히 다가가 조심스레 그 곁에 앉는다.

영화 ‘다른 것으로 알려질 뿐이지’는 사라진 한 남자와 세 여자의 관계 속에서 보이는 것과 믿는 것 그 사이 어딘가, 다른 것으로 알려질 이야기를 꺼내 푼다. 특유의 감성으로 영화계의 주목을 받고 있는 조희영 감독의 두 번째 장편이다. 대사를 빌리자면 영화는 ‘말로 표현하기 힘든 것’들을 멈춰서서 비춘다. 좀처럼 정의하기 힘든 미묘한 순간과 감정이 교차하고 엇갈리는 순간들의 이야기를 섬세하고 절제된 감성으로 그려냈다.

영화는 조각난 것 마냥 알 수 없는 지점에 서 있는 세 여자의 순간을 교차시킨다. 남자친구 정호(감동환 분) 모르게 작가 훈성(유의태 분)과 비밀스러운 만남을 이어가는 일러스트레이터 수진(공민정 분), 시한부일지도 모른다는 사실에 짝사랑하는 정호에게 고백을 마음 먹는 회화 작가 인주(정보람 분), 그리고 정호의 옛 연인인 유정(정회린 분)이다. 영화 초반 세 사람은 각자 멀리 떨어져 존재한다. 그리고 영화가 흐르며 정호를 중심으로 조금씩 거리를 좁히며 서로를 가까이 지나쳐간다.

시선과 시점이 불규칙적으로 이어붙지만 세 여자의 시간은 분명 앞으로 흐른다. 그 안에서 수진은 자신 모르게 훈성이 했던 이야기를 듣고, 인주는 자신이 시한부가 아니란 사실을 알게되며, 유정은 옛 연인과 겹쳐보이는 자신의 이야기를 친구에게 털어놓는다. 그리고 문득 영화는 예고없이 시간을 되돌린다. 아마도 수진과 정호가 처음 만났던 그 순간. 영화는 다시 재생되는 시간 속에 존재지만 미처 엮어내지 못한 기억들로 이야기의 조각을 새로 맞춰나간다.

서로 다른 인연으로 정호와 연결돼 있는 세 사람의 서사는 큰 하나로 보이지만 결국 각자의 이야기다. 사실 세 사람의 이야기가 동시간 대에 존재하는 것인지 조차도 모호하다. 곧게 흐르지 않기에 때로 영화는 혼란스럽다. 하물며 정호는 대체 어디로 사라져버린 것인가. 단절된 시퀀스와 불연속적인 서사, 어긋나는 인물들과 앞뒤를 알 수 없는 대화 등은 가끔 어디로 흘러가야할 지 방향을 잃게 만든다. 그 과정에서 영화는 끊임없이 질문한다. 시간과 공간의 혼란스러운 섞임 속에서 다른 것으로 보이는 것이 무엇인지 말이다.

조 감독은 “편집 과정에서도 어떤 시각과 배치를 배치할지 고민을 많이 했다”며 “관객들이 불균질적인 구성이나 구조안에서 인물들의 혼란이나 불안을 고스란히 받아들이길 바랐다”고 말했다.

서사의 흐름은 온전히 캐릭터에 기댄다. 공민정과 정보람, 정회린 등 배우들의 지나침 없이 단단한 연기는 영화의 공기를 안정감 있게 눌러낸다. 기자간담회 당시 공민정의 말처럼 모두가 “배우로서 잘 기능하고, 안정적으로 서 있다”. 감정을 터트려내기보다 모두가 주어진 대사와 감정 안에서 조용히 흔들린다. 모든 연기는 어딘가로부터 떠밀리지 않고, 주어진 상황과 감정을 타고 각자의 서사를 섬세하게 밟으며 걸어간다. 이들을 둘러싸는 공기는 왠지 가볍지만, 감정의 파동들은 마냥 가볍지는 않다.

영화는 많은 이야기를 하지 않는다. 대사의 여백이 많고, 미장센은 비움으로 채웠다. 잔잔한 호수에 가끔씩 던져지는 작은 돌들이 의외의 깊은 파동을 일으킨다. “무슨 이유인지 우린 알 수 없어”, “보이는 게 다 진짜는 아닌 것 같아요”, “진짜를 담는 것은 반칙같아”. 섬세한 연출에 살며시 놓은 대사 하나 하나가 깊은 호수 속으로 무겁게 가라앉는다. 또 다시 이어지는 여백은 순간 지나간 것을 멈춰 곱씹는 사유의 공간이 된다.

곧게 놓은 카메라는 최소한의 움직임으로 오랫동안 지긋히 캐릭터를 따라간다. 멈춰있는 화면을 움직이게 하는 것은 마찬가지로 배우들의 연기력이다. 이들은 과감히 프레임 안을 들어왔다 나갔다하며 자유롭게 움직인다. 때론 바닥 가까이 카메라를 두고 배우들이 앉기만을 기다리기도 한다. 그것이 발만 덩그러니 프레임을 가득 채우더라도 카메라는 묵묵히 지켜본다. 경계없이 펼쳐내는 캐릭터의 표정과 행동을 분절없이 따라가다보면 어느덧 그들의 감정과 서사에 동화된다. 꼼꼼하게 계산하고 계획한 절제의 미학은 끊김없이 영화를 지배한다.

“아무도 모르지”. 수진은 웃는다. 그 말에 마치 해방감을 느낀 것처럼. 어쩌면 무책임해 보이는 말이 누군가에겐 힘과 위로가 된다. 손금을 보다 들은 말이 자꾸만 체인듯 걸리는 것 마냥, 마치 모든 것이 보이는 양 단정지어지는 불편함은 그 한마디로 해소된다. 단 여섯 음절이 주는 것은 의외의 자유다. 조 감독은 “아무도 모를 것이란 그 말이 어떨 때는 힘이 될 것이란 믿음이 있다”면서 “나의 뜻과 상대의 뜻은 ‘아무도 모르지’라는 대사의 생각을 곱씹어봐주길 바란다”고 했다.

마찬가지다. 이 영화가 어떻게 기억될지는 아무도 모른다. 누군가에겐 친구와 커피를 마시며 좋은 시간을 보낸 날로 기억될 수도, 또 다른 누군가에겐 그저 커피를 마셔서 울렁거린 날로 기억될 수도 있다. 감독은 “관객의 체험이 합쳐져야 영화가 완성되는 것”이라고 했다. 잠깐 헤멜지도, 그래서 멈춰야할지도 모른다. 섬세하게 채우고 비운 대사와 감성의 여운이 짙게 남는다. 27일 개봉. 15세 이상 관람가.