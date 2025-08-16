[헤럴드경제=이원율 기자]일본 정부는 한국 조사선이 독도 주변에서 해양 조사 활동을 한 데 대해 강력히 항의했다고 16일 밝혔다.

이와 관련, 한국 정부는 일본 정부의 반발 때마다 “독도는 명백한 우리 고유 영토”라는 입장을 강하게 고수 중이다.

일본 외무성은 이날 보도자료에서 “15일 다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭) 서쪽 영해에서 한국 조사선 온누리호가 돌아다니며 와이어와 같은 것을 바닷속에 투입하고 있는 일을 확인했다”며 반발 뜻을 보였다.

외무성은 한국 선박의 독도 조사를 확인한 후 가나이 마사아키 아시아대양주국장이 김장현 주일 한국대사관 정무공사에게, 이세키 요시야스 주한 일본대사관 정무공사가 김상훈 외교부 아시아태평양국장에게 각각 독도는 역사적, 국제법적으로 일본 고유 영토라며 항의 뜻을 보였다고 전했다.

일본 정부는 한국이 독도 주변에서 해양 조사를 할 때마다 반발 목소리를 내왔다.

이에 한국 정부는 매번 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로도 명백한 우리 고유의 영토라며 “영토 주권에 대한 일본 측의 어떠한 주장도 받아들일 수 없다”며 선을 그어왔다.

한편 서경덕 교수는 이날 자신의 사회관계망서비스에서 “이번 광복절에도 일본 순시선이 독도 인근 해상에 출몰한 것으로 드러나 논란이 일고 있다”며 “울릉군민의 제보를 통해 알게 된 사실이다. 일본 순시선의 출몰에 대해 우리 정부는 적극적이고 단호하게 대응해야 한다”고 강조했다.