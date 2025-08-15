유승준 “명예회복을 위한 입국 의지와 무관”

[헤럴드경제=윤호 기자] 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 출소한 가운데 가수 유승준(미국명 스티브 유)의 팬들이 광복절 특면사면을 계기로 입국 허용을 호소하는 성명문을 냈다. 다만 유씨는 "사면을 원한 적도 없고 성명을 누가 제출했는지 출처조차 모른다"며 선을 그었다.

최근 디시인사이드 유승준 갤러리의 팬덤은 온라인 커뮤니티를 통해 성명을 내고 “최근 정치인 사면 검토 과정에서 보여지는 관용과 형평성이 유승준에게도 동일하게 적용되길 바란다”며 “대법원에서 두 차례나 비자 발급 거부가 위법하다는 판결이 났음에도 입국 제한이 계속되는 것은 형평성과 법치주의에 맞지 않는다”고 주장했다.

또 “유승준은 지난 세월 많은 비판과 제재를 감내했다. 잘못이 없었다는 것이 아니라 그에 따른 사회적 책임을 충분히 졌다. 조국 전 조국혁신당 대표, 윤미향 전 의원 등 정치인 사면 사례에서 드러난 국민 통합 의지가 일반 국민인 유승준에게도 적용되길 바란다”고 강조했다.

그러면서 “이재명 대통령의 결단이 헌법적 가치인 형평성과 공정성을 구현하는 계기가 되길 희망한다”고 덧붙였다. 이에 사면권을 갖고 있는 이 대통령이 성남시장 재직시절 유씨를 비판한 글도 재조명받고 있다.

이 대통령은 지난 2015년 SNS에 ‘국민의 의무를 피하기 위해 조국을 버린 자…이제 와서 무슨 할 말이?’라는 제목의 글을 올렸다.

이 대통령은 “유승준 씨, 그대보다 훨씬 어려운 삶을 사는 대한의 젊은이들이 병역 의무를 이행하다가 오늘도 총기 사고로 죽어가는 엄혹한 나라, 대한민국에 돌아오고 싶습니까”라고 물었다. 이어 “한국인들 주머니의 돈이 더 필요합니까. 아니면 갑자기 애국심이 충만해지셨습니까”라고 했다.

이 대통령은 “대한민국의 언어로 노래하며 대한국민으로서의 온갖 혜택과 이익은 누리다가 막상 국민의 의무를 이행해야 하는 시점에서 그걸 피하기 위해 대한민국을 버리고 외국인의 길을 선택한 그대”라며 “왜 우리가 한국인과 닮았다는 이유만으로 외국인인 그대에게 또다시 특혜를 주고 상대적 박탈감에 상처 받아야 하는가요”라고 비판했다.

유씨는 자신의 SNS에 사면 관련 기사 캡처와 함께 입장을 밝히기도 했다. 그는 “나는 사면을 원한적도 없고, 성명을 누가 제출했는지 출처조차 모른다”며 “공식 팬클럽에서도 본인들의 입장이 아니며, 전혀 모르는 일이라고 하는데 내가 누군지도 모르는 사람이 제출한 성명문 때문에 이렇게 불편함을 겪어야 하는 일인가”라고 적었다.

또 “한국에서 돈 벌고 싶은 생각 추호도 없다. 내가 가면 누가 돈다발 들고 기다리고 있다고 믿는 것 같다”며 “혜택을 받을 의도도 없고 또한 원하지도 않는다”고 강조했다. 그는 이번 논란이 “명예회복을 위한 입국 의지와 무관하다”고 재차 밝혔다.

유씨는 1997년 데뷔 후 ‘가위’, ‘열정’, ‘나나나’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았으나 2002년 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득해 병역 기피 논란으로 입국이 금지됐다.

이후 수년간 한국 땅을 밟지 못한 그는 2015년 입국을 위해 재외동포 비자(F-4)를 신청했다가 거부당하자 이를 취소해달라는 소송을 제기해 최종 승소했다. 그러나 LA 총영사관은 비자 발급을 재차 거부했고, 유씨는 두 번째 취소 소송을 제기해 지난해 11월 다시 대법원에서 최종 승소했다. 그럼에도 비자 발급을 거부당하자 LA 총영사관과 법무부 장관을 상대로 세 번째 행정 소송을 낸 상태다. 유씨는 SNS 글 말미에 “법은 누구에게나 평등해야 하고 형평성 또한 어긋나면 안 된다”고도 했다.