171. 한 판 메이헤런 예술사 최대 위작 스캔들 나치 이인자를 속인 화가

편집자 주

쉰여섯살 남자, ‘나치 협력죄’로 체포되다

[헤럴드경제=이원율 기자]“한 판 메이헤런 씨. 당신을 나치 협력죄로 체포합니다.”

“뭐라고?”

1945년, 5월. 그러니까, 연합군 승리로 제2차 세계대전이 완전히 끝나기 4개월 전. 쉰여섯살의 판 메이헤런이 느닷없이 네덜란드 경찰에게 붙잡혔다. 끌려온 곳은 조사실이었다. 판 메이헤런이 찬 족쇄, 나치 협력죄. 그건 심각한 혐의였다. 자칫 사형에도 처할 수 있는 중죄였다.

판 메이헤런은 혼란스러웠다.

긴장감에 입술만 타들어가고 있을 때…. “당신은 나치 이인자에게 왜 조국의 보물을 팔았습니까?” 경찰이 불쑥 따졌다. “그러니까, 헤르만 괴링에게 요하네스 베르메르의 <간음한 여인과 그리스도>를 왜 넘겼습니까?” 경찰은 판 메이헤런이 반응을 보이질 않자 재차 캐물었다. 아. 판 메이헤런은 숨을 내뱉었다. 그는 이제야 알 수 있었다. 그가 ‘팔아넘겼다’는 화가와 그림 이름을 듣는 순간, ‘무슨 일로’ 취조를 받는지를 확신할 수 있었다. 중죄까지는 가지 않을 수도 있겠다…. 판 메이헤런은 남몰래 안도의 한숨을 내쉬었을지도 모른다.

그러면, 앞서 무슨 일이 있었는가. 사실상 2차 대전에서 승리한 연합군은 그때부터 나치가 숨긴 귀중품을 찾는 데도 공을 들였다.

이들이 침략지에서 훔치다시피한 보석과 예술품 등이 대상이었다. 그러다 얼마 전 연합군은 대어를 찾았다. 그게 나치 이인자 괴링의 비밀 창고였다. 뚜껑을 열자 보이는 건 괴링이 쌓아놓은 물품들이었다. 거기에 그림이 있었다. 적힌 화가명은 베르메르, 제목은 간음한 여인과 그리스도…. 이건 <진주 귀걸이 소녀>의 베르메르가 남긴 그림 아닌가. 괴링이 감춰 아직 알려지지 못한, 그의 새로운 작품이지 않은가. 알만한 사람은 알 수 있었다. 이것은 미술사에 길이 남을 명화 구출 작전이 될 게 분명해보였다.

연합군, 특히 베르메르의 고국이기도 한 네덜란드 측은 그림을 구해내는 한편 그만큼 중요한 일도 해야 했다. 이 작품이 괴링에게 넘어가게끔 손을 쓴 최초의 매국노를 징벌해야 했다.

“판 메이헤런 씨. 본인이 부역자(附逆者)임을 인정하십니까?”

“그게….” 판 메이헤런은 진실을 알고 있었다. 그럼에도 말을 아끼려고 한 건 그 진실조차 떳떳할 게 없기 때문이었다. 하지만 얼버무리려고 할수록 분위기는 험악해지기만 했다. 그래서 입을 열었다. 그가 한 말은… “그건 베르메르의 그림이 아니에요.” “뭐라고?” 이번에는 당국이 놀랐다. “제가 그렸습니다.” 정적이 일었다. “판 메이헤런 씨. 거짓말을 하면 더 위험해져요.” 누군가 말했다. 나치 협력죄는 장기 징역형 또는 사형. 하지만 위조죄는 그래봤자 몇 년 형…. 판 메이헤런은 생각했다. 살기 위해선 승부수를 띄워야 했다. 그래서 또 응수했다. “제가 직접 증명할 수 있습니다.”

사상 최대 위작 스캔들 ‘클라이맥스’ 이른 순간

판 메이헤른은 화구를 받았다.

그는 근 2개월간 연금(軟禁) 상태로 빈 화폭과 마주할 기회를 얻었다. ‘그래. 해볼 테면 해보라.’ 당국의 결정이 이끈 풍경이었다. 당연히 당국은 그의 말을 믿지 않았다. 다수의 미술품 전문가도 <간음한 여인과 그리스도>를 진품으로 보는 기류였다. 그런 만큼 판 메이헤런에게 보란듯 망신을 주고, 가중처벌까지 더해 응징하려는 게 당국의 계획이었을 터였다.

그런데… 붓을 쥔 판 메이헤런의 표정은 취조실 안에서 보인 그것과는 달랐다.

그는 능숙하게 그림을 그렸다. 흰 배경에는 어디서 본 듯한 익숙한 세계가 펼쳐졌다. 그 기간 그가 빚은 건 <박사들 사이의 그리스도(성전 안의 그리스도)>였다. 이것은 분명 지금껏 알려진 베르메르 풍의 무언가였다. 판 메이헤런이 의기양양하게 섰다. “제 말이 맞죠?” 이렇게 말하는 듯도 했다. 사실이었다. 모두 인정할 수밖에 없었다. 판 메이헤런이 괴링의 창고 안 <간음한 여인과 그리스도>를 그린 진주인공이라는 걸. 이는 최대 규모의 위작 스캔들, 그것의 절정을 장식하는 장면이었다.

정체는 예술품 사기꾼 그는 왜 ‘위작’을 했나

판이 깔리자 마술쇼 보이듯 위작쇼를 보인 판 메이헤런. 그의 정체는 무엇인가. 결과적으로, 그는 지금껏 여러 사기 행각을 벌인 예술품 사기꾼이었다.

판 메이헤런은 대상을 사실적으로 그리는 데 실력있는 화가였다. 상을 받은 적도 있었다. 다만, 단지 그뿐이었다. 창의력 내지 독창성은 뛰어나다고는 볼 수 없었다. 그리고, 그것은 당시 화가로 출세하기에는 큰 약점이었다. 때마침 정형화된 아카데미풍 회화 아닌, 인상파에서 추상회화 등 보다 자유로운 기법의 작품이 힘을 받던 시기였다. 판 메이헤런에게는 요동치는 시대 위로 오를 힘이 없었다. 이는 판 메이헤런이 가짜 그림을 그리는 데 결정적 계기로 작용하게 된다.

1889년 네덜란드 데벤테르에서 출생한 판 메이헤런은 1914년께부터 본격적으로 그림을 그렸다.

처음에는 나름의 재주로 전시회도 열었지만, 역시나 거기까지였다. 시대의 급류에 발 담근 대중과 평론가 입장에서 판 메이헤런은 ‘예측가능한’ 그림을 보이는 화가일 뿐이었다. 그런데, 여기서 판 메이헤런은 도래하는 새 세상에 고개를 숙이지 않는다. 혁신도 택하지 않는다. 그가 집어 든 건 분노였다.

메이헤런 입장에선 모순을 느꼈을 수 있다.

세상은 이른바 ‘아방가르드 예술’에 주목하고 있었다. 하지만, 한편으로는 17~18세기 유명 화가가 당시 기법으로 그린 작품에 열광하는 모습도 분명 보였다.

‘…내 그림 또한 그 시절 거장 이름을 달고 내보이면, 그때는 다른 평을 받을까. 지겹게 따라붙는 -역시나 지루하다-라는 평 대신 -역시나 예스럽다-라는 식의 칭찬이 나올 수 있을 텐가.’

판 메이헤런의 의문은 여기까지 미쳤을 수도 있다. 그는 실행에 옮기기로 한다. 먼저 과거 대가의 위작을 그린다. 그의 작품을 뒤늦게 찾았다는 식으로 홍보를 한다. 대중과 평론가가 찬사를 늘어놓기 시작하면, 그때 발표한다. “사실 그건 내가 그렸다”라고. 아울러 한마디를 덧붙인다. “화가 이름만 옛 대가로 바꿨다고 이렇게 반응이 다를 일이냐”라고. 권위와 색안경에만 의존하는 예술계의 급소를 눌러버리자. 판 메이헤런은 이런 생각을 했을지도 모른다.

1923년, 판 메이헤런이 위작쇼의 첫 제물로 삼은 이는 프란스 할스였던 것으로 알려져 있다.

그는 17세기 네덜란드 미술사 최초의 거장으로 불릴 만큼 뛰어난 예술가였다.

할스의 그림을 끌고와 만든 판 메이헤런의 위작은… 주목을 받는 데 성공했다.

심지어 할스 애호가를 자처한 수집가까지 속일 수 있었다! 그렇게 시간이 흘렀다. 결국에는 아브라함 브레디우스 등 전문가가 그 그림이 위작이라는 걸 밝혀냈다. 하지만, 그것을 따지는 중 예술계는 혼란에 부닥쳤다. 부끄러운 해프닝이었다. 그렇기에 모두가 쉬쉬하려는 분위기였다. 판 메이헤런은 뒤에서 웃었다. 이쯤에서 “사실 내가 그렸소!”라며 뒤통수를 치면 계획은 완벽했을 터였다. 하지만 판 메이헤런은 그러지 않았다. 그는 잠행한다. 이 사건이 잠잠해질 때까지, 계속. 그는 그사이 새로운 제물을 또 찾았다. 17세기 네덜란드의 또 다른 유명 화가, 베르메르였다. 애초 그가 위작 세계에 발 디딘 이유는 ‘복수심’이 아닌 다른 데 있었을 것. 가령 돈과 같은. 이런 추측이 학계에서 나오는 이유는 여기에 있다.

새 희생양, 베르메르 그 판단은 통해버렸다

그렇다면 판 메이헤런은 왜 베르메르를 택했는가.

이는 베르메르가 갖는 특수성 때문일 것이다. 베르메르는 지금도 그렇듯 그때도 수수께끼 화가였다. 베르메르는 1632년 네덜란드 소도시 델프트에서 태어났다. 그런 그가 마흔셋 나이로 사망할 때까지 남긴 그림 수는 34~37점가량. 이밖에 그에 대해 남겨진 기록은 거의 없는 편이었다.

베르메르는 살아있는 동안에도 감각 있는 화가로 인정받은 듯하다.

하지만 세상을 등진 후부터는, 그의 실력과 견주면 빠르게 역사 뒤편으로 밀렸다. 여기에는 그의 좁은 행동반경과 적은 작품 수가 영향을 미쳤을 터였다.

그랬던 그는 19세기 중반쯤부터 본격적으로 재평가를 받기 시작했다.

높은 작품성은 당연한 이야기다. 아울러 그때 사람들은 그 시절 사람들이 잡아내지 못한 베르메르의 그림 속 특별함도 엿볼 수 있었다. 가령 보통 이의 평범한 일상을 다룬 점에서 사실주의 요소를, 빛을 끌어와 분위기를 은은하게 만들었다는 점 등에선 인상주의의 힌트도 짚을 수 있었다. 그러니까, 베르메르의 작품에는 지금 떠오르는 아방가르드풍의 시도가 서려 있던 셈이었다. 베르메르는 17세기 화가로도, 요즘 시대 화풍에 영감을 안겨주는 예술가로도 주목받을 수 있었다.

이쯤에서 잠깐, 판 메이헤런이 느꼈을 예술계 내 모순의 끈을 풀어보자

오래전 퇴장한 17~18세기의 점잖은 화가들, 그리고 당장 존재감을 갖는 19세기 후반~20세기 초반의 도전적 예술가 무리가 함께 각광받는 일. 아카데미풍 그림을 추구한 판 메이헤런 입장에선 이 현상을 이해하기가 어려웠으리라. 하지만 위에서 언급했듯, 양측의 화풍에는 톱니바퀴처럼 맞물리는 부분이 있었다. 판 메이헤런에게는 이 본질을 꿰뚫어 볼 통찰까지는 없었지 않았을까 한다. 그래서 모순만을 느꼈고, 결국 선을 넘어버린 게 아닐까 싶다.

하지만 판 메이헤런 입장에선, 이제 본질 따위 뭐가 어떻든 상관없었을 것이다.

그는 할스 위작 사건으로 예술계의 허술함을 체감했다. 위작을 그리고, 잡히지 않고, 큰돈을 받아 챙기는 것. 앞으로는 이를 목표로 삼지 않았을지. 관심은 크지만 알려진 게 없고, 그림은 호평을 받지만 그 수가 많지 않은. 그가 볼 때 베르메르가 갖는 특수성은 이것이었다. 1932년, 그는 두 팔 걷고 베르메르의 가짜 작품을 그리기 시작한다. 당시 나이는 마흔셋이었다.

17세기 캔버스까지 샀다 전문가까지 속인 ‘치밀함’

작정한 판 메이헤런은 예술계를 영원히 속이기 위해 최선을 다했다.

판 메이헤런은 베르메르풍의 그림을 ‘새롭게’ 그렸다. 그의 작품을 있는 그대로 베끼는 1차원적 위작을 만들지 않았다. 이를 토대로 세상에 없던 결과물을 만들었다. 베르메르에 대해선 “그의 알려지지 않은 옛 그림을 발굴했다”는 식으로 나서는 게 설득력이 있었다.

다만, 그냥 비슷하게 그리는 일만으로는 모두의 눈을 속일 수는 없었다.

판 메이헤런은 붓질 전후 작업에도 신경을 쏟았다. 가령 그는 ①골동품 가게를 찾아 17세기께 그림이 그려진 캔버스를 사는 것으로 일을 시작했다. 그다음 ②원화 대부분을 긁어낸 후, 베르메르가 즐겨 쓴 재질의 붓을 들고 그를 흉내 내 그림을 그렸다. 일은 여기서 끝나지 않았다. ③그림 자체가 오래된 느낌이 들도록 구워내고, ④위아래로 압력을 가해 물감이 자연스럽게 갈라지게끔 했다. 끝으로 결정타가 필요했다. 전문가 인증이었다. 판 메이헤런이 희생양으로 둔 이는 브레디우스였다. 앞서 언급된, 할스 위작의 속임수를 밝혀낸 사람이었다.

메이헤런이 브레디우스를 택한 데도 이유가 있었다.

어쨌건 본인의 옛 위작을 찾아낸 일에 대한 악감정도 있었다. 하지만 이보다 더 큰 이유는, 브레디우스가 베르메르에 대한 각별한 신념을 갖고 있어서였다. 브레디우스는 어딘가에 베르메르의 숨겨진 그림이 더 있을 것으로 믿는 이였다. 그런 그라면 뜻하지 않게 이번 위작쇼에 동참할 가능성이 상당했다. 통했다. 예리했던 브레디우스의 눈은 ‘새로 찾은 베르메르의 명화’란 말에 흐려졌다. 그 결과, 판 메이헤런의 그림은 베르메르의 걸작으로 둔갑할 수 있었다.

판 메이헤런은 베르메르에 대해 여덟 점가량 위작을 그렸다.

가장 널리 알려진 그림은 1936년 작인 <엠마오에서의 저녁 식사>. 이 밖에도 수년에 걸쳐 그림을 찍어냈다. 그리고… 돌고 돌아 괴링에게 넘어간 <간음한 여인과 그리스도> 또한 그려낼 수 있었다.

가짜 베르메르가 돼 돈을 번 판 메이헤런은 남프랑스 내 저택에서 호화로운 일상을 보낼 수 있었다고 한다. 다만 술과 약물 중독 등에 노출될 만큼, 생활이 잔잔하지는 않았던 모양이다.

질타 말고 환호를 받았다? “나치를 속였다” 반전 결과

“(베르메르가 아닌)판 메이헤런이 이 작품을 그렸다고 생각하십니까.” (판사) “네. 그렇습니다.” (예술품 검증단)

뜻밖 계기로 정체를 밝힐 수밖에 없던 판 메이헤런. 그 앞에는 어떤 길이 놓였을까.

판 메이헤런은 의외로 많은 이에게 환호를 받는다. 애국자, 민족의 영웅이란 말까지 따라온다. 대체 왜? 세상은 판 메이헤런에게 범죄자란 말 대신, ‘나치 이인자를 속인 남자’라는 칭호를 붙이려고 했다. 악명 높은 나치를 골탕 먹인 실력자라는 수식어를 달고자 했다. 실제로 괴링은 죽기 전 이 소식을 전해 듣고 ‘세상 쓴맛을 처음 본 아이 같은’ 표정을 지었다고 한다. 즉, 그 칭호와 수식어 모두 틀린 말이라고 할 수는 없었다. 그런데 초점이 어딘가 어긋나지 않았는가. 다만, 이를 바로 잡을 틈도 없이 화려한 포장지가 극적 사연 위로 내려앉았다.

판 메이헤런도 초기에는 당황하는 기색을 비치는 듯했다.

그런 그는 얼마 안 가선 이 분위기를 활용하기 시작했다. “맞다. 나는 괴링을 속인 사람이었다”라는 식으로. 그는 이런 주장으로 자신을 무장하려는 모습이었다.

“판 메이헤런 씨. 위작 및 사기죄로 징역 1년을 선고합니다.”

폭로 후 검증, 이어진 논란과 논쟁의 시간. 그 후, 1947년 11월. 판 메이헤런은 위조 및 사기죄로 최종 징역 1년 형을 받았다. 메이헤런 입장에선 성공이었다.

판 메이헤런은 자유를 얻었지만, 그 기간은 길지 못했다.

그는 그해 12월 사망했다. 쉰여덟 살 나이. 사인은 심장마비였다. 이것은 한 사기꾼의 일대기인 한편, 예술계가 갖는 허술함을 재차 상기하는 글이다. 우리 사회가 갖는 특성에 대해서도 다시 짚어보는 글이기도 하다. 희대의 검증쇼 이후로는 판 메이헤런의 여러 위작 또한 값이 뛰고, 그의 위작을 흉내 낸 위작의 위작(!)까지도 나오는 식으로 흥미로운 현상은 이어지고 있다. 삶의 아이러니, 예술의 아이러니, 세상의 아이러니다.

참고자료

미술품 속 모작과 위작 이야기, 이연식, 제이앤제이제이

위작의 미술사, 최연욱, 생각정거장