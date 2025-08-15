트럼프, 고용통계 불만...담당 통계국장 해임 새 지명자 “고용보고, 월간 대신 분기별” 주장 110년 역사 월간보고 중단 위기...월가 “대재앙” 트럼프, 관세정책 비판한 골드만삭스 수석 분석가도 교체 압박

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 통화·경제정책 수립에 기반이 되는 경제 통계 개편을 본격화해 미국 경제계와 정치권 우려가 확산되고 있다. 트럼프 대통령은 최근 관세 정책 이후 고용이 악화했다는 보고서를 내놓은 노동통계국장을 해임한 데 이어, 자신이 추진하는 정책에 비판적이거나 장애물이 된다고 판단되는 인사나 기관을 즉각 공격하는 모습을 보이고 있다.

트럼프 대통령이 지난 12일 지명한 신임 노동통계국장인 E.J. 안토니는 트럼프 행정부의 보호무역주의를 적극 옹호하며 노동통계국(BLS)에 “월간 고용보고를 중단하라”라고 말해 우려를 증폭시켰다.

트럼프, 노동통계국장에 ‘노통통계국 회의론자’ 안토니 지명…정치적 의도 논란

지난 13일 폴리티코는 경제 전문가들들을 인용해 안토니가 2000명 이상의 직원을 이끄는 관리 능력과 정책 결정·기업 경영에 중요한 경제 보고서를 생산할 전문성을 갖췄는지 의문을 제기된다고 보도했다. 역대 노동통계국 국장은 학계나 정부 내 유력 경제관력 직무를 오래한 경력이 있었지만, 2020년 경제학 박사 학위를 받은 안토니는 대부분의 경력을 헤리티지재단·텍사스공공정책재단 등 보수 싱크탱크에서 보냈다.

버락 오바마 행정부 시절 노동통계국 국장을 지낸 에리카 그로센은 “안토니의 경력은 이전 국장들과 비교할 때 전례 없이 정치적”이라며 특히 트럼프가 에리카 맥엔타퍼 전 노동통계국 국장에 대해 “민주당에 유리하게 노동시장 데이터를 조작했다”고 주장하며 전격 해임한 직후라서 이번 인선에 대한 의심이 더욱 커졌다고 말했다.

안토니는 폭스뉴스 디지털과의 인터뷰에서 “데이터가 수정될 때까지 월간 고용보고를 중단하고 분기별 통계로 대체해야 한다”고 제안했다. 이는 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정, 월가 거래, 기업 경영 의사결정에 심각한 혼란을 초래할 수 있다는 지적이 나온다.

보수 성향 싱크탱크 AEI의 마이클 스트레인도 이를 “대재앙”으로 규정하며, “데이터 공개 빈도를 줄이면 기업들이 수익성 있는 결정을 내리기 훨씬 어려워진다”고 경고했다.

스콧 베선트 재무장관도 “월간 통계는 필요하다”며 안토니의 제안을 부정했지만 “그는 매우 유능하며 대통령이 깊이 검토해 지명한 인물”이라고 옹호했다.

미 노동통계국은 최근 10년간 물가·고용 보고서에 필요한 조사 응답률이 지속적으로 하락해 실시간 경제 파악 능력이 떨어지고 있다.

이는 최근 고용 수치 변동성이 커진 배경과 맞물린다. 노동통계국은 지난 1일 발표한 7월 보고서에서 5·6월을 합친 비농업 부문 고용인원 증가분을 25만 8000명 줄여, 두 달간 신규 일자리를 고작 3만 3000개로 하향 조정했다.

이는 트럼프 대통령이 에리카 맥엔타퍼 노동통계국 국장이 고용수치를 조작했다고 주장하며 전격 해임하는 계기가 됐다. 트럼프 대통령은 또 고용 지표가 정치적으로 자신에게 불리하게 설계되어 있다고 공개적으로 사적 불만을 토로해왔다. 그는 맥엔타퍼 전 국장이 “선거 전에는 카말라 해리스 전 부통령의 당선을 돕기 위해 고용 수치를 조작했고 선거 후에는 81만8000명을 하향 수정했다”고 주장하기도 했다.

트럼프 행정부의 채용 동결·감원 정책도 인력난을 악화시키고 있다. 올해 초 트럼프 대통령은 비핵심 경제지표를 폐지하고 노동통계국 자문위원회도 없앴다.

트럼프 1기 당시 노동통계국장인 윌리엄 비치는 “개선의 여지는 있지만 추가 자원이 필요하다”며 “안토니가 트럼프의 신뢰를 활용해 예산 확보에 나서야 한다”고 말했다.

안토니의 월간 보고 중단 발언은 상원 인준 과정에서 큰 쟁점이 될 것으로 보인다. 민주당 측은 전면 청문회를 요구하며, 그 자리에서 안토니의 발언이 지명 철회로 이어질 수 있다는 관측도 나온다.

상원 민주당 중진 패티 머리 의원은 “안토니는 자격 없는 극우 인사로 트럼프를 위해 노동통계국 데이터를 조작하고 신뢰를 훼손할 것”이라고 비판했다. 반면, 1기 행정부 때 연방준비위원회 이사로 지명하려다 실패한 보수 성향 싱크탱크 헤리티지 재단의 스티븐 무어 또한 “공정한 절차대로 지명됐다”며 옹호했지만, 월간 보고 중단 발언에 대해서는 “나쁜 아이디어 같다”고 선을 그었다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “안토니는 자격 있는 인물이며 대통령은 그를 신뢰한다”고 강조했다.

골드만삭스 CEO에도 “이코노미스트 교체하라” 압력

트럼프 대통령은 또한 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)에게 이코노미스트 교체를 공개 요구했다.

지난 12일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “솔로몬은 오래전 시장과 관세에 대해 잘못된 예측을 한 은행의 이코노미스트들을 바꿔야 한다”고 밝혔다.

또 솔로몬 CEO가 과거 부업으로 DJ 활동을 했던 점을 언급하며 “그냥 DJ나 하는 게 낫지 않느냐”고 비꼬았다.

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 직접 이름이나 직함을 거론하지 않았지만, 골드만삭스의 오랜 수석 이코노미스트 얀 하치우스를 겨냥한 발언일 가능성이 크다고 분석했다.

그는 2008년 주택담보대출 부실로 인한 심각한 경기 침체를 예측해 월가에서 유명해진 인물이다. 하치우스와 그의 분석 팀은 그간 관세 정책이 노동시장에 악영향을 미치고 인플레이션 압력을 높이며 미국 경제 성장을 둔화시킬 것이라 전망해왔다.