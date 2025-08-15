美 관세 해프닝에 금값 출렁 세계 금은 다 어디에 있을까 2차 대전 이후 뉴욕에 집중 미래 금 가격은? 美에 달려 갈등 커질수록 금값 오른다

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국의 금 관세 해프닝으로 국제 가격이 급등락하면서 금에 관한 관심이 높아지고 있다. 최근 국제 금값은 미국 금(골드바) 관세 부과설이 언론 보도로 확산하며 급등했다가, 백악관의 부인 발표 직후 상승분을 모두 반납했다.

일단 관세는 없는 것으로 일단락됐지만, 장기적으로 금값은 세계 각국의 보유 전략에 따라 가격 지지를 받을 가능성이 충분하다. 특히 중국 등은 달러 패권에 맞서 금 보유량을 지속해서 늘리고 있다. 미국 재정적자가 커질수록 미 국채보다 금을 선호하는 수요가 늘어날 가능성도 있다. 미래 금 가격이 미국 정책에 일부 달린 셈이다.

세계 각국의 실제 금 보유지에도 일부 변화 기류가 감지된다. 미국과 긴장 관계에 있는 중국과 러시아는 금을 자국에 보유하는 반면 유럽 등 전통적 미국 우방은 보유한 금의 일부를 뉴욕에 보관해 왔지만, 최근에는 ‘트럼프의 미국’을 믿을 수 있느냐는 여론에 다시 금을 자국으로 들여와야 한다는 주장도 힘을 얻고 있다.

금은 다 어디에 있을까

15일 세계금위원회(WGC)에 따르면 금을 세계에서 가장 많이 가지고 있는 나라는 단연 미국으로 올해 2분기 기준 약 8133.5톤을 가지고 있다. 이를 대부분 재무부가 관리하는 금 보유고인 ‘포트녹스’ 등 자국 내 보유하고 있다.

미국이 금을 많이 가지게 된 계기를 찾으려면 제2차 세계대전까지 거슬러 올라가야 한다. 당시 유럽은 전쟁 자금 등을 조달하기 위해 막대한 양의 금을 미국으로 옮겼다. 여기에 1944년 브레턴우즈 협정으로 사실상 금이 달러의 기초자산이 되면서 더 많은 금이 미국으로 쏠리게 됐다. 브레턴우즈 체제가 끝난 뒤에도 달러 가치의 궁극적 담보 이미지로 사용되면서 미국은 금 보유량 1위를 지키고 있다.

미국이 소유한 금 자체는 많지만 실제 보유량은 이보다도 훨씬 더 많다. 다수의 국가가 금을 뉴욕 등에 보관하고 있어서다.

세계에서 두 번째로 금을 많이 가지고 있는 나라는 독일로 3351.5톤가량을 보유하고 있다. 그러나 실제 보유지는 국내인 프랑크푸르트와 뉴욕, 런던으로 나뉘어 있다. 보유량 3위인 이탈리아(2451톤)도 마찬가지다.

이 또한 전쟁과 관련 있다. 전쟁을 겪은 유럽 국가들은 자국 내 모든 금을 두는 것이 위험하다고 판단했다. 이에 2차 세계대전 당시에도 점령당하지 않았던 섬나라 영국과 태평양 건너에 있는 미국으로 시선을 돌렸다. 유럽 주요국이 전통적인 우방인 미국을 신뢰할 수 있는 수탁자로 여기면서 소유한 금의 상당 부분을 미국에 두게 된 것이다.

시장 규모 측면에서도 금을 뉴욕과 런던에 두는 것은 유리하다. 뉴욕은 세계 최대의 금 선물 시장으로 현금화가 필요할 때 빠른 대응이 가능하다. 안전자산인 금은 유동성이 필요할 때 긴급하게 사용되는데, 현금화를 가장 신속하게 할 수 있는 시장 중 하나가 뉴욕인 것이다. 런던도 세계 금 현물 시장의 중심지로 비슷한 기능을 가지고 있다.

중국·러시아는 전부 자국 내…왜?

독일 등 유럽 국가와 달리 세계 6위 금 보유국인 중국은 2298.5톤을 전부 자국 내 보유하고 있다. 이는 금의 보유 성격 차이 때문으로 풀이된다. 중국이 금을 매입·보유하는 이유가 ‘달러화 탈피’를 위해서인데 미국에 두는 것은 앞뒤가 맞지 않기 때문이다.

서방의 제재에 언제든 묶일 수 있는 위험을 감수할 필요가 없다는 판단도 들어갔다. 특히 미국과 중국 사이 갈등이 심해지면서 이러한 기류는 더 강해졌다.

러시아도 마찬가지다. WGC의 올해 2분기 통계는 아직 공개되지 않았으나 러시아의 금 보유량은 1분기와 크게 변동이 없는 2230톤가량, 세계 5위 수준으로 추정된다. 러시아도 금 전량을 자국 내 보유하고 있다.

금은 무국적, 무신용위험 자산으로 금융과 정치 불확실성이 높아질 때 빛을 발한다. 이는 전통적으로 미국 국채와 비슷한 성격을 가지고 있다. 그러나 천문학적인 재정 적자로 미국의 국채가 일부 신용을 잃으면서 금의 매력은 더 올라갔다.

유럽 내에서는 일부 보유지 변경 여론이 감지된다. 독일은 지난 2016년 뉴욕과 파리에서 약 674톤의 금을 자국으로 이전했다. 최근에도 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임하면서 독일 납세자연맹(TAE)과 일부 정치인을 중심으로 미국 금고에 대한 불안과 ‘금 본국 반환’ 주장이 제기되기도 했다. 이탈리아에서도 비슷한 의견이 나오고 있다.

금 수요 계속된다…가격 지지 요인

중국은 최근 무서운 기세로 금을 매입하고 있다. 인민은행이 이날 발표한 자료에 따르면 올해 7월 기준 중국의 공식 금 보유량은 전달보다 6만 트로이온스 증가한 7396만 트로이온스(약 2299톤)로 집계됐다. 중국은 지난해 11월부터 9개월 연속 금을 매입했다. 누적 매입 규모는 약 36톤에 달했다.

중국이 금을 계속 매입한다면 수요 측면에서 가격 지지 요인으로 작용할 가능성이 크다. 미국에 대한 불신이 커지고 갈등이 지속될수록 금 수요는 더 강해질 가능성이 크고, 현재는 이러한 흐름대로 움직이고 있다. ‘최후의 보루’라는 금의 성격이 주목받으면서 수요가 죽지 않는 모양새다.

중국 외의 수요도 탄탄하다. 러시아, 인도, 중동 등 신흥국 중앙은행도 금 보유를 공격적으로 늘렸다. 인도는 2024년 한 해 동안 72.6톤의 금을 매입했다. 이는 2017년 이후 두 번째로 많은 매입 기록이다.

앞으로도 금에 대한 중앙은행의 수요는 꺾이지 않을 전망이다. WGC의 ‘2025년 중앙은행 설문(Central Bank Gold Reserves Survey 2025)’ 보고서에 따르면 전 세계 중앙은행의 95%가 향후 12개월 내 글로벌 중앙은행 금 보유량이 증가할 것이라고 봤다. 이는 역대 최고치다. 이 중 43%는 실제로 금 보유량을 늘리겠다고 답했다. 이 또한 역대 조사 중 가장 높은 비율이다.

금은 공급이 한정된 자원이라는 점에서 수요의 가격 의존도가 매우 높다. 매년 약 3000~3600톤 수준에서 채굴되고 있고 이러한 공급 속도가 급격하게 늘어날 가능성은 제한적이다. 게다가 대부분 중앙은행은 금을 장기 보유 목적으로 매입한다. 매물 측면에서도 공급이 증가할 가능성이 작다는 얘기다. 이처럼 공급이 제한된 상태에서 수요가 계속되면 가격은 내려가기 어렵다.