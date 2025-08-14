[헤럴드경제=김성훈 기자] 부산에 있는 도서관, 병원, 수영장 등에 폭탄을 설치했다고 112에 신고한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

부산 사상경찰서는 위계공무집행방해 등 혐의로 30대 A 씨를 검거해 수사하고 있다고 14일 밝혔다.

A 씨는 지난해 12월 “부산 사상구의 한 도서관에 폭탄을 터트리겠다”며 112에 신고했다. 올해 7월에는 부산 백병원에 폭탄을 설치했다고 신고했고, 이달 7일에는 부산 하단 수영장에 폭탄을 설치했다고 신고했다.

A 씨의 신고에 시민들이 대피하고, 다수의 군경이 출동해 수색을 하는 등 혼란이 일었다.

A 씨는 우연히 습득한 유심이 없는 휴대폰으로 신고한 것으로 조사됐다. 유심이 없어도 긴급 전화는 이용할 수 있다.

경찰은 통신 수사를 거쳐 지난 13일 A 씨를 검거했다. 경찰은 A 씨 범행 동기와 추가 범죄를 확인하는 한편, 경찰 동원 등에 대한 손해배상 청구를 검토하고 있다.

지난 3월 시행된 공중협박죄는 불특정 다수를 대상으로 생명과 신체에 위해를 가하겠다고 협박한 경우 5년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금형으로 처벌하도록 규정하고 있다. 또 112 허위 신고는 위계에 의한 공무집행 방해로 5년 이하 징역, 1000만 원 이하 벌금형에 처할 수 있다.