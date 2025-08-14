“어떤 행동은 나라를 바꾼다” 주제로 강연

[헤럴드경제(화순)=김경민기자]화순군(군수 구복규)은 오는 8월 27일오후 3시, 화순군청 4층 대회의실에서 2025 군민행복 아카데미 6회차 강연을 개최한다고 밝혔다.

이번 초청 강연은 前 인사혁신처장이자 서울대학교 행정대학원 객원교수인 김우호 교수가‘어떤 행동은 나라를 바꾼다’를 주제로 강연을 펼칠 예정이다.

김우호 교수는 현재 서울대학교와 남서울대학교에서 객원교수로 활동 중이며, 인사혁신처장, 대통령비서실 인사비서관, 소청심사위원회 위원 등 대한민국 인사행정의 핵심 보직을 두루 역임한 바 있다.

공직사회 혁신과 제도 개선에 앞장서 온 그는 저서 『어떤 행동은 나라를 바꾼다』를 통해 공직자에게 요구되는 올바른 태도와 책임, 그리고 행동의 중요성을 강조해 왔다.

이번 강연은 김 교수가 공직 현장에서 쌓은 풍부한 경험과 깊이 있는 통찰을 바탕으로 군민들과 소통하는 자리로서 더욱 뜻깊은 시간이 될 것이다.

조미화 인구청년정책과장은“국가 정책의 중심에서 활동해 온 인사의 생생한 이야기를 통해 공직뿐 아니라, 우리 삶 전반에 울림을 줄 수 있는 시간이 될 것”이라며, “군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 전했다.

한편, 군민행복 아카데미는 군민의 평생학습 기회를 넓히고, 다양한 분야의 지식을 나누기 위해 명사를 초청해 운영하는 강연 프로그램으로 별도 신청 없이 군민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

자세한 사항은 화순군 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.