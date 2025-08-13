[헤럴드경제 = 서병기선임기자]넷플릭스 다큐멘터리 ‘나는 신이다’는 지난 2023년 3월 공개되자마자 충격과 함께 큰 반향을 일으켰다. JMS(기독교복음선교회) 교주인 정명석의 실체 등을 피해자를 통해 집요하게 취재해 우리 사회의 문제점을 짚었다. 그 결과로 가해자들이 수사를 받고, 법적 처벌을 받기도 했지만 아직 완전히 해결된 건 아니다.

‘나는 신이다’를 기획하고 제작, 연출한 조성현 PD는 엄청난 트라우마에 시달려야 했다. 13일 열린 제작발표회에서 태연하게 인터뷰를 했지만 지난 1년동안 검찰에 조성현 PD가 피의자로 적시된 소송건만도 6건이나 되고, 살해협박까지 받았다.

이 정도 되면 웬만해서는 시즌2를 제작할 엄두를 내지 못한다. 하지만 그는 2년간의 취재 끝에 시즌2인 ‘나는 생존자다’를 제작해 당당히 내놨다. 그의 뚝심과 집요함, 우직함에 경의를 표하고 싶다.

왜 이렇게 하냐고 물었더니 “그게 저널리즘 아닌가”라고 간명하게 말한다. 이 사건들의 실체가 무엇인지 정확하게 알 수 있도록 하겠다는 생각의 실천이다. 조성현 PD는 “그 분들의 고통을 증언하는 게 힘든 결심임을 알기에 더욱 그렇게 해야한다”고 덧붙였다.

8월 15일 넷플릭스를 통해 공개될 ‘나는 생존자다’는 대한민국을 충격에 빠뜨린 네 개의 참혹한 사건, 그리고 반복돼서는 안 될 그 날의 이야기를 살아남은 사람들의 목소리로 기록한 다큐멘터리 시리즈다. JMS, 부산 형제복지원, 지존파, 삼풍백화점 붕괴 참사까지 여전히 현재진행형이고, 앞으로도 반복될지도 모르는 미래의 비극을 경고한다.

이번에도 방송금지 가처분신청이 3건이나 접수됐다. 조성현 PD는 “방송하지 말아달라고 요구하는 것은 누군가는 불편한 사람들이 있다는 방증이다. 그럴수록 봐야하는 것이다”고 했다.

조성현 PD는 아내에게 시즌2를 만들 계획이 없다고 말해놓고, 취재를 계속했다. 그러던 중 흥신소 대표로부터 만나자는 연락을 받았다. 더 이상 취재하다가는 위험이 올 수 있다고 경고했다. 조 PD는 이런 내용을 알리지 않고 아내를 경찰서로 데려가 신변보호요청을 하기도 했다.

조성현 PD에게는 두 명의 자식이 있는데, 다른 아이들은 놀이터에서 놀면 엄마가 다칠지를 신경쓰는데, 자신의 아내는 놀이터 주변에서 어떤 사람이 오는지를 신경써야 했다고 한다.

조성현 PD는 초등학생 아들이 “아빠 감옥 가?”라고 물어볼 때는 가슴이 무너질 듯 했지만 이를 악물고 버텨야 했다. “저와 우리 팀을 믿고 카메라 앞에 선 사람들과의 약속이다. 그들은 지옥과 같은 과거를 증언해줬다. 중간에 포기할 생각을 못했다. 저도 제 아이가 컸을 때 아빠가 했던 작업이 의미있는 일이라고 해줄 것 같다.”

조성현 PD는 지난 4년을 통해 “나는 무엇을 얻었나”라고 자문해봤다고 한다. JMS 신도의 절반이 탈퇴하고 교주도 17년형을 선고 받았다. 결혼을 하지 못하는 ‘신앙스타’ 몇몇은 탈퇴해 결혼후 아이도 낳았다. 시즌1의 피해 증언자였던 메이플도 곧 엄마가 될 예정이다. 조 PD는 힘든 일을 겪어도 해볼만한 일이라고 했다. 이렇게 눈에 보이는 변화된 모습들이 자신에게는 행복이라고 한다.

조성현 PD는 “메이플 씨는 자신이 하나님이라고 믿었던 JMS(기독교복음선교회) 교주 정명석과 맞서싸워 승리한 대단한 사람”이라면서 “단순히 피해자라고 부를 게 아니라 지옥에서 생존해 우리 사회에 어떤 일들이 있었는지 증언한 분이다. 존중받아 마땅한 분이라고 생각해 저희 다큐 제목을 ‘나는 생존자다’로 짓게 됐다”라고 기획의도를 밝혔다.

조성현 PD는 “12년전 MBC 시절 취재했던 형제복지원 생존자 분들을 만났을 때 ‘내가 알고 있던 사건과는 다르구나’, ‘피해와 고통은 지금까지도 계속되고 있구나’를 알게 됐다”라면서 “중요한 사건, 우리가 잊지 말아야 할 사건, 여전히 반복되고 있고 지옥은 끝나지 않은 사건을 다루고자 했다”라고 4가지 사건에 주목한 이유를 전했다.

조성현 PD는 비극적인 참사 생존자들의 목소리를 통해 그동안 왜 우리사회에 같은 문제가 반복돼 왔는지 구조적 문제를 들여다봤다. 2년간의 취재 과정은 8개의 에피소드를 통해 공개된다.

조성현 PD는 “일을 하면서 분노라는 감정에 익숙한 사람인데 이번만큼 취재하면서 많이 울었던 적이 없는 것 같다”라면서 “우리가 이렇게까지 처참한 사실을 모르고 있었다는 생각을 했다. 생존자 분들의 이야기를 듣기 위해 한 분 한 분 설득한 것은 앞으로 이런 일이 또 발생하면 안된다는 생존자들의 말씀에 공감했기 때문”이라고 취재에 몰두한 이유를 설명했다.

‘나는 생존자다’는 비극에서 생존자들이 어떻게 살아남았는지, 그리고 생존자들이 여전히 지옥을 탈출하지 못한 채 고통을 겪는다는 것을 전하기 위해 참혹한 지옥을 구현했다. 조성현 PD는 “형제복지원 생존자들을 만날 때마다 ‘사과한다는 한 마디를 듣고 싶다’라고 하신다”라면서 “그 누구도 지금껏 사과 한 마디를 하지 않았다. 이 자리를 빌어 생존자 분들에게 진심 어린 사과를 할 용기가 있었으면 좋겠다”라고 바람을 나타냈다.

마지막으로 조성현 PD는 “우리 사회에서 인간의 가치가 다른 것들보다 낮아질 때 어떤 일이 벌어지는지 함께 고민해봤으면 좋겠다”라면서 “지금도 끝나지 않은 고통을 겪는 생존자들의 이야기들을 담았다. 우리가 무엇을 구조적으로 바꿔야 할지 고민해봤으면 좋겠다”라고 덧붙였다.