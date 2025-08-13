정통 경제 관료 출신 거시경제 전문가 “포용 금융·자본시장 활성화 구현할 것” ‘해체 위기’ 금융위 수장 깜짝 인선에 향후 금융감독체계 개편 방향에 관심

[헤럴드경제=김은희 기자] 이재명 정부의 첫 금융위원장 후보로 이억원 서울대 경제학부 특임교수가 발탁됐다. 그는 기획재정부 1차관을 지낸 경제 관료로 거시경제정책 전문가로 손꼽힌다. 이재명 대통령의 후보 시절 싱크탱크인 ‘성장과 통합’의 일원으로 경제정책의 밑그림을 함께 그렸다는 점에서 정부의 금융 분야 국정과제 실천을 주도적으로 이끌 적임자라는 평가다.

이번 금융위원장 후보자 낙점으로 이재명 정부의 1기 경제팀도 완성됐다. 대내외 경제 불확실성이 큰 상황에서 정부가 핵심 국정과제로 제시한 생산적 금융 전환을 비롯한 자본시장 혁신, 포용금융 강화, 금융안정, 디지털자산 생태계 구축 등 주요 과제에 속도를 낼 것으로 보인다.

정부가 추진 중인 금융당국 조직개편으로 금융위가 해체 위기에 놓여 있었다는 점에서 이번 인선은 특히 눈길을 끈다. 이재명 대통령이 이번에 금융위 수장을 세우면서 향후 감독체계 개편 방향에도 변화가 생길지 관심이 쏠린다.

“李정부의 금융철학 충실히 구현할 것”

이 대통령은 13일 신임 금융위원장 후보로 이 특임교수를 내정했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑에서 이 후보자에 대해 ‘금융전문가’라고 평가하며 “경제 관료로 쌓은 경륜을 바탕으로 서민의 눈물을 닦아주는 금융 정책과 건전한 자본시장 활성화 등 이재명 정부의 금융 철학을 충실히 구현할 것”이라고 설명했다.

1967년생인 이 후보자는 서울 경신고와 서울대 경제학과를 나와 미국 미주리대에서 경제학 박사를 취득했다. 1991년 행정고시 35회로 공직에 입문한 후 기획재정부 미래전략과장, 물가정책과장, 인력정책과장, 종합정책과장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 문재인 정부 출범 후에는 경제구조개혁국장과 경제정책국장을 맡아 거시경제 정책 전반에 관여했다.

2020년에는 청와대 대통령비서실 경제정책비서관으로 발탁됐으며 이듬해 기재부 1차관으로 부임해 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 경제위기 대응을 위한 정책 기획·수립에 중심적 역할을 했다.

공직 퇴임 후에는 한국자본시장연구원과 한국금융연구원에서 초빙연구위원으로 활동했다. 서울대 경제학부 특임교수로도 재직했다.

중남미개발은행(CAF) 산하 미주투자공사(IIC)에서 근무하고 주제네바대표부 공사참사관을 지낸 경력이 있어 국제 감각을 갖춘 것으로 평가받는다. 2015년에는 한국인 최초로 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반(TBT) 의장을 맡은 이력도 있다.

생산적 금융 전환 등 국정과제 이끌어야

이 후보자는 이재명 정부의 초대 금융수장으로서 산적한 금융과제 해결과 함께 중장기 정책의 청사진을 실행에 옮겨야 하는 과제를 안게 됐다. 특히 정부가 ‘진짜 성장’을 위한 핵심 기반으로 자금 순환의 대전환을 강조하고 있어 금융수장의 역할은 더욱 중요해질 것으로 보인다.

이날 대통령 직속 국정기획위원회는 123개 국정과제를 담은 ‘국정운영 5개년 계획안’을 발표하면서 금융 분야 주요 과제로 ▷생산적 금융(국민성장펀드 100조원 조성) ▷자본시장 혁신 ▷디지털자산 생태계 구축 ▷가계부채 관리 ▷포용금융 강화 ▷금융투자자·소비자 권익보호 강화 ▷생애주기별 금융 자산·소득 형성 등을 제시했다.

국정위는 이날 우리 경제가 성장 한계에 직면해 있다는 점을 지적하며 “부동산 등 비생산적인 부문으로의 돈의 흐름 편중이 경제 성장에 부정적 영향을 미쳤다”고 꼬집었다. 금융이 성장을 북돋는 역할을 해야 한다는 게 국정위의 판단이다.

이를 위해 부동산 대출 총량관리를 통해 생산적 부문으로의 자금 전환을 유도하고 100조원 국민성장펀드 조성을 통해 벤처·창업 연 40조원 투자시대를 열어야 한다고 국정위는 제언했다. 자본시장 혁신을 바탕으로 ‘코스피 5000시대’에 도약해야 한다고도 했다.

당장 우리 경제의 뇌관인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 관리와 벼랑 끝에 내몰린 석유화학 산업 구조조정도 이 후보자 앞에 놓인 중요한 과제다. 특히 석유화학 산업은 심각한 구조적 위기에 놓여 있는데 금융당국이 조정자이자 촉진자로서 이해관계자 간 갈등을 중재하고 신속한 의사결정을 지원하는 데 역할을 해야 한다.

가계부채 관리와 서민·취약계층을 위한 포용금융 강화도 이 후보자가 신경 써야 하는 부분이다. 특히 연내 개시 예정인 장기연체채권 채무조정 프로그램(배드뱅크) 준비와 새출발기금 확대·추진 등은 취임 이후 즉각적으로 대응해야 하는 사안으로 손꼽힌다.

금융당국 조직개편은 어디로?

이날 신임 금융위원장 인선이 이뤄지면서 금융당국 조직개편은 당분간 미뤄질 가능성이 높아졌다는 분석이 나온다. 특히 같은 날 금융감독원장 임명 제청까지 이뤄지면서 현행 금융감독체계가 유지될 것이라는 관측도 제기된다.

반면 신임 금융위원장이 조직 개편을 준비하고 이후 출범하는 금융감독위원장을 맡을 수 있다는 예측도 나오고 있어 금융감독체계를 둘러싼 불확실성은 당분간 지속될 것으로 보인다.

앞서 국정위가 이 대통령에게 최종 보고한 금융감독체계 개편안은 금융위의 국내 금융정책 기능을 기재부로 이관해 재정경제부로 통합하고 금융감독 기능은 금융감독원과 합쳐 금감위로 개편해 사실상 금융위를 해체하는 것을 골자로 한다.

국정위는 이날 대국민 보고대회에서 정부 조직개편을 따로 발표하지 않았다. 금융감독체계를 포함한 정부 조직개편은 내년도 예산안 편성 등 현안이 마무리된 이후인 사실상 연말이나 돼야 가능할 것으로 보인다

강훈식 대통령비서실장은 이날 금융위를 기존 체제로 유지하느냐는 질문에 “가능성은 모두 다 열려 있다”면서 “정부 조직 개편안이 아직 확정되지 않았고 현재 금융위가 활동하고 있으므로 금융위원장 지명은 당연한 수순이라 생각해달라”고 답했다.