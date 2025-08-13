매출액 1조6756억원, 당기순이익 2332억원 영업익, 당기순익 모두 전년比 흑자전환

[헤럴드경제=서재근 기자] 아시아나항공의 2025년 2분기 매출액(별도 기준)은 1조6756억원, 영업이익 340억원, 당기순이익은 2332억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 영업이익과 당기순이익 모두 전년대비 흑자 전환했다.

올해 상반기 매출액은 전년대비 501억원 증가한 3조4186억원을 기록했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 261억원, 3440억원을 기록했다.

2분기 여객사업 매출은 5~6월 연휴 수요, 미주 뉴욕·하와이 증편 및 유럽 프라하 신규 운항, 중국 무비자 입국 시행 등 영향으로 1조1176억원을 달성했다. 화물사업 매출은 미 정부의 관세 부과로 인한 수요 하락 등의 영향으로 전년대비 13.6% 줄어든 3712억원을 기록했다.

영업이익은 2분기에만 전년 대비 653억원 개선됐으며, 이에 상반기 영업이익은 261 억원으로 전년 대비 886억원 늘었다. 미주 및 일본 노선 등 고수익 노선 확대, 연휴 수요에 대한 탄력적 공급 증대 등 항공기 가동시간 제고 등 운영 효율화를 통한 수익성 개선 노력이 긍정적인 요인으로 작용했다는 게 회사 측의 설명이다.

실적 개선 및 환율 안정세 등으로 2분기 당기순이익은 2332억원으로 2분기 연속 흑자 달성했다. 상반기 당기순이익은 전년대비 6676억원 증가한 3440억원을 기록하며 흑자 전환했다. 흑자 전환 및 환율 하락 등의 영향으로 부채비율은 지난해 말 1238%에서 반기 말 기준 827%까지 하락했다.

아시아나항공은 “3분기에는 뉴욕, 삿포로 노선 등 하계 선호 노선 공급 확대, 태국 방콕 주간편과 푸껫 노선 복항을 통한 고객 편익 증대, 일본 우베, 몽골 울란바토르 부정기 운항 등 여객 성수기를 맞아 수익 노선의 운항을 적극 확대해 나갈 방침”이라고 말했다.

이어 “아울러 여객기 하부 공간의 벨리 카고 공급을 적극 활용하여 반도체 부품, 신선 식품 및 소형 특송 화물 등 정시성과 긴급성을 요하는 물류 수요 중심으로 적극 대응해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.