국정기획위, 3축 방어체계·K-방산 4강 등과 전작권 전환 제시 美 시기보다 조건 무게…브런슨 “선언 위해 서두르면 안좋아” 李대통령 대선 기간 ‘환수’ 표현, 국정기획위 거쳐 ‘전환’ 변화

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 정부가 임기 내인 2030년 6월 이전까지 한미 전시작전통제권(전작권) 전환을 못 박았다.

국정기획위원회는 13일 국민보고대회에서 ‘이재명 정부 국정운영 5개년 계획’을 발표하면서 ‘임기 내 전작권 전환’ 목표를 제시했다.

이날 발표된 계획은 12·3 비상계엄 사태와 이를 주도한 윤석열 전 대통령 탄핵과 파면, 조기대선 등 난맥 속 대통령직인수위원회 없이 출범한 이재명 정부가 국정기획위를 거쳐 마련한 향후 5년 간 국정운영 청사진이다.

홍현익 국정기획위 외교안보분과장은 ‘국익 중심의 외교안보’를 목표로 제시하면서 3축 방어체계 고도화와 K-방산 4대 강국 도약, 남북관계 정상화, 국익 중심 실용외교와 함께 임기 내 전작권 전환을 제시했다.

이재명 대통령은 대선 과정에서 외교 분야 공약으로 한미동맹 기반 아래 전작권 환수 추진을 제시한 바 있다.

한국의 작전통제권은 6·25전쟁 중이었던 1950년 7월 당시 이승만 대통령이 더글러스 맥아더 유엔군사령관에게 이양하면서 유엔군사령관에게 위임됐다.

이어 1978년 11월 한미연합군사령부가 창설되고 한미 연합방위체제로 변환되면서 주한미군사령관이 겸임하는 한미연합사령관이 맡았다.

다시 냉전 종식 이후인 1994년 한미는 연합사 관련약정(TOR)과 전략지시(SD) 등에 따라 평시 작전통제권은 한국 합동참모본부가 맡고, 전시에만 한미연합사령관이 맡기로 했다.

한미는 노무현 정부 때 2012년 4월까지 전작권을 전환하기로 합의했지만, 이명박 정부 들어 2015년 12월로 연기했고, 박근혜 정부에서 다시 시기를 정하지 않고 조건이 충족되면 전환하기로 합의했다.

한미가 당시 합의한 조건은 연합 방위 주도를 위해 필요한 한국군의 능력, 한미동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 위협 대응 능력, 안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보 환경 등 3가지다.

전작권 전환 계획(COTP)에 따라 한국군의 기본운용능력(IOC), 완전운용능력(FOC), 완전임무수행능력(FMC) 등을 평가 검증 중이며, 현재 FOC 검증을 진행 중으로 미래연합사를 제외한 대부분 대상 부대 검증을 마친 것으로 알려졌다.

미국은 전작권 전환에 있어서 시기보다 조건 충족이 중요하다는 입장이다.

제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 한미연합군사령관 겸 주한미군사령관은 최근 국방부 출입기자단과 만난 자리에서 전작권 전환과 관련 “손쉬운 지름길을 택하면 한반도 내 전력의 준비태세를 위태롭게 할 것”이라면서 “단순히 완료했다고 선언하기 위해 서두르는 것은 한국에도 미국에도 이롭지 않을 것”이라고 경계했다.

이어 “조건들을 설정한 이유가 있기 때문에 전작권 전환 추진을 이행해 나가면서 조건들을 바꿔서는 안된다”면서 “새 계획을 협상하기 전까지는 현 계획대로 이행해야 하며, 새 계획 역시 한반도 평화 유지 능력을 보장하는 조건들을 반영해야 한다”고 강조했다.

한국 역시 이재명 정부 임기 내라고 설정했지만 조건 충족이 우선이라는 방침이다.

정부 관계자는 “조건에 기초한 전작권 전환 원칙을 유지하는 가운데 조건 달성을 위해 속도를 내 이재명 정부 임기 중 전작권 전환을 위해 노력한다는 의미로 해석된다”고 평가했다.

안규백 국방부 장관도 국회 인사청문회 과정에서 ‘이재명 정부 임기 중 전작권 전환 목표’를 언급했다가 대통령실이 “(안 장관) 개인 의견”이라는 입장을 밝히자 “기한을 정한 것이 아니라 전작권 전환에 대한 추진 의지를 밝힌 것”이라고 부연설명한 바 있다.

이와 함께 이 대통령이 대선 기간 전작권 ‘환수’라고 했던 표현이 국정기획위를 거치며 ‘전환’으로 바뀌었다는 점도 눈길을 끄는 대목이다.

더불어민주당은 대선 공약을 제시하면서 굳건한 한미동맹에 기반한 전방위적 억제능력을 확보하겠다며 한국형 탄도미사일 성능과 한국형 미사일방어체계(KAMD) 고도화를 제시하면서 전작권 환수를 추진하겠다고 밝혔다.

환수가 주로 ‘도로 거둬들인다’는 의미의 ‘retaking’으로 번역되는 반면, 전환은 ‘다른 상태로 바꾼다’는 의미의 ‘transition’으로 번역되곤 한다.

전환이 환수에 비해 상대적으로 가치중립적이라 할 수 있다.

전작권 환수에서 전환으로 표현이 바뀐 것은 새 정부 출범 이후 현실적인 한미관계 등을 고려했기 때문인 것으로 풀이된다.