오승록 노원구청장, 서울시 자치구 최초 탄소중립국 박용신 국장 임명

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 13일 오전 구청장실에서 탄소중립국 국장, 탄소중립도시 과장에 임용장을 수여했다.

이번 인사는 서울시 자치구 최초로 ‘탄소중립국(局)’을 신설해 기후위기대응을 위한 컨트롤 타워를 마련하고 수도권 유일 ‘탄소중립 선도 도시’ 선정에 걸맞은 행정 전반의 강력한 실행력을 확보하기 위해 추진됐다.

탄소중립국은 기존 환경 관련 부서들을 통합·확대, 탄소중립 정책 기획, 조정, 자원순환, 기후변화 사업 등 전반에 걸친 총괄 업무를 하게 된다.

특히, 기존 ‘탄소중립추진단’을 격상시켜 조직을 확대 개편함으로써 부서간 유기적인 협력을 가능케 했다. 무엇보다 탄소중립국장과 탄소중립도시과장 직위를 각각 개방형 직위로 지정, 민간 전문가 참여로 실효성 높은 정책을 추진을 도모했다.

오승록 노원구청장은 “탄소중립국 신설은 기후 위기에 선제적으로 대응하고 미래 세대를 위한 도시를 만드는 중요한 발걸음”이라며 “민선 8기 3주년을 맞아 주민들의 삶을 바꾸는 실질적인 탄소중립 정책을 추진해 탄소중립 선도 도시로서 모범을 보이겠다”고 말했다.