[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 13일 국빈방문 중인 또럼(Tô Lâm) 베트남 당서기장과 응오 프엉리(Ngo Phuong Ly) 영부인 및 고위급 대표단 100여명이 부산을 공식 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 1992년 한국-베트남 수교 이후 33년 만의 주부산 베트남 총영사관 출범과 1995년 부산-호찌민 자매도시 결연 30주년을 축하하기 위한 것이다. 주부산 베트남 총영사관은 해운대구 벽산E센텀클래스원에 자리 잡고 있다.

또럼 당서기장은 이날 롯데호텔 부산에서 열린 ‘주부산 베트남 총영사관 출범식 및 부산-호찌민 자매결연 30주년 기념식’에 참석했다. 기념식에는 또럼 당서기장과 함께 박형준 시장, 안성민 시의회 의장, 호찌민시 당서기, 도안 프엉란 주부산 베트남 초대 총영사를 비롯해 베트남과 부산 경제인 등 300여 명이 참석했다.

또럼 서기장은 행사에 앞서 박 시장과 만난 자리에서 “과학기술, 위성 도시 개발, 상업 시설, 물류 센터, 인프라와 관광시설 건설과 같은 분야에서 부산과 베트남의 잠재력 있는 지역들이 실질적인 협력을 강화할 수 있는 전략적 시기가 됐다”고 말했다.

이어 그는 총영사관 출범식에서 “부산에 거주하는 외국인 가운데 베트남인이 가장 많다”며 “부산에 총영사관을 개설하는 것은 국가적 요구사항을 넘어 한국과 베트남의 협력 지평을 넓히는 것”이라고 강조했다.

기념식 이후에는 호찌민 무역투자촉진센터 주관으로 ‘부산-호찌민 비즈니스 포럼’도 열렸다. 이번 포럼은 부산시와 호찌민시 간의 무역·투자 협력 관계를 촉진하고자 양 도시 경제인들이 참석해 실질적인 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

특히 베트남 국영 종합 개발 기업인 베카멕스가 부산항만공사와 양해각서를 체결하는 등 총 5건의 협약이 체결돼 실질적인 교류 확대의 기반을 마련하는 계기가 될 전망이다. 한편 또럼 당서기장은 국내 최초 완전 자동화 터미널인 부산항 신항 7부두(동원글로벌터미널부산, DGT) 등 부산의 주요 시설을 방문 했다.